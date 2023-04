Page: "Los independentistas quieren romper España o quedarse de alquiler con privilegios"

El presidente de Castilla-La Mancha y candidato a la reelección por el Partido Socialista, Emiliano García-Page, ha cargado este miércoles contra el independentismo afirmando que "ser independentista es imposible si uno es progresista". "El que defiende que pesan más los territorios que las personas no es progresista, es otra cosa".

Ha expresado que cuando le dicen que se mete demasiado con el independentismo pregunta si alguien no se ha dado cuenta de que "quieren que se rompa España, pero si no lo consiguen quieren quedarse dentro de alquiler y que tengamos que pagarles con privilegios". "Yo eso no lo aguanto".

Ha sido en un acto del Partido Socialista en Puente del Arzobispo (Toledo), donde ha acudido junto al presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, y a la alcaldesa de Talavera de la Reina (Toledo), Tita García.

"Defender Castilla-La Mancha"

García-Page ha incidido en que tiene la obligación de defender Castilla-La Mancha y faltaría a su juramento como presidente si no lo hace. Por ello, también tiene la obligación de "defender al río Tajo". En este punto, ha anunciado que en la próxima legislatura va a presentar un plan con 25.000 nuevas hectáreas de regadío en la región. "No me conformo con que pase un poco más de agua por el Tajo. Le vamos a sacar provecho al agua para que sea vida, riqueza y empleo".

Asimismo, ha adelantado que este jueves podrá dar "el mejor dato de la historia de empleo en la comunidad". "Dije hace cuatro años que si no era capaz de darle la vuelta al paro iba a pedir que no me dejaran ser candidato. Hemos revertido la situación y podremos exhibir un dato de los que nos hacen sentir orgullosos".

Por otro lado, ha afirmado que la A-5 será el eje de desarrollo de empleo, empresas e infraestructuras. "Todo el eje de la A-5 ha estado marginado en la estrategia de país en los últimos 40 años. Nosotros hemos sentado las bases de lo que será una realidad portentosa, con Talavera de la Reina como capital entre el eje de Madrid y Lisboa".

"No tropezar con la misma piedra"

Por último, García-Page ha reconocido que no solo quiere volver a ser presidente para blindar lo que ya ha hecho, sino para "ir a más". Y ha preguntado si es posible que Castilla-La Mancha "tropiece otra vez con la misma piedra", en alusión a Gobierno de la expresidenta 'popular' María Dolores de Cospedal. "No conozco a nadie que defienda lo que pasó en Castilla-La Mancha con Cospedal. Ni el PP se atreve a ponerla en campaña. Yo, por ejemplo, no tengo problema de que me acompañen en los mítines José Bono o José María Barreda".

En cuanto a las próximas elecciones, ha vuelto a incidir en que solo hay dos alternativas: un Gobierno del PSOE o una colación entre PP y Vox. "O la gente nos apoya a nosotros o la única alternativa posible es la gente que dejó Cospedal más Vox".

