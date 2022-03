El expresidente de Castilla-La Mancha José Bono estuvo en el programa de LaSexta "Encuentros inesperados" que presenta la periodista Mamen Mendizabal. Allí coincidió con otro castellano-manchego famoso como es el exportero internacional Santi Cañizares.

Además de Bono y Cañizares participaron también Maikel de La calle y Marc Giró. El asunto sobre el que hablaron los invitados fue Macho español vs. Nuevas masculinidades.

Cañizares y Maikel Delacalle contaron que la incomodidad de situaciones machistas no solo las sufren las mujeres, mientras Mamen Mendizábal contaba una experiencia en la que fue víctima y que a José Bono le provocó "repugnancia".

Mendizábal habló de una situación en la que se sintió víctima del machismo: "Ya he pasado los 45 años, estoy bastante empoderada y hasta hace poco me he encontrado con señores y chicos que te pasaban la mano por la espalda... sin necesidad, que te hacían comentarios soeces creyendo que eran graciosos, con el silencio de los compañeros...", decía.

Santiago Cañizares le explicaba que eso no solo ha pasado con ella: "¿Y crees que eso solo ha pasado contigo y con las mujeres?". Bono se sintió cercano a Mamen Mendizábal pensando, igual que ella, que este tipo de cosas pasan mucho más con las mujeres: "Me provoca repugnancia que a mis hijas les pueda ocurrir algo así".

José Bono recurrió a una situación personal para hablar de machismo: "Yo nací en el año 50 en un pueblo de Albacete donde las mujeres hablaban de su marido diciendo: 'No está el amo'". Además, el expolítico socialista ha explicado por qué se llamaba "el amo" al marido y cómo era la situación en su casa, en la que su abuelo "mandaba", tal como testimonia en este vídeo.

Bono dice que su abuelo era el amo. "Recuerdo cómo vivía mi abuela, la pobre no sabía ni leer. Yo solo recuerdo que era mi abuelo el que decidía todo, el que cortaba el pan... Yo hoy tengo hijas y debo decirte que mis hijas no tienen nada que ver con ese mundo, a mis hijas nadie las va a someter y no van a tener amo ni tienen. Esto avanza de tal manera, que no aceptarlo es caricaturizar la realidad".

Durante el programa se produjo una simpática anécdota que protagonizó la hija menor del expresidente del Congreso de los Diputados, Sofía. La joven sorprendía a su padre mandándole una nota de voz al descubrir que estaba junto a Maikel de La calle. "Eh papá, no te lo voy a perdonar en la vida, o sea estás con Maikel de la Calle y no me avisas", comentaba. Acto seguido el cantante cogía el teléfono y llamaba por vídeo a la joven. "La próxima vienes tú o que tu padre me invite a comer a casa", bromeaba el cantante. En la conversación, el canario agradecía el apoyo de su fan y aprovechaba para ensalzar la figura de su padre: "Es una gran persona, de corazón me acaba de aceptar como si me conociera de toda la vida".

