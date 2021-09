Las tensiones internas en el PP de la provincia de Toledo no han terminado con la nueva dirección surgida del último congreso. Más bien al contrario si nos atenemos al comentario de ese extraño blog que se publica con el nombre de "El opinador de CLM", dedicado casi en exclusiva a poner en tela de juicio al presidente regional de los "populares", Paco Núñez, y a pedir a Madrid que le sustituyan. Según este folleto digital, "s iguen las aguas revueltas en Toledo y nos consta que en otras provincias de la región".

En su última entrada informan de la destitución del alcalde de Santa Olalla, Pedro Congosto, como portavoz del Grupo Popular en la diputación de Toledo. Eso ocurrió el pasado día 16 y fue decisión del comite ejecutivo provincial del PP de Toledo que preside Carlos Velázquez. Como ya expresó EL DIGITAL CLM, fue un golpe de autoridad de la nueva dirección y una forma de adaptar los cargos institucionales del partido a la composición interna de la nueva dirección.

Congosto, en contra de lo que suele ser habitual, no se calló y mostró su disconformidad y malestar públicamente con un ácido comentario en su cuenta de Facebook del que aún se sigue hablando dentro del partido, como demuestra la publicación que le ha dedicado "El Opinador".

"Os quería informar de que el pasado jueves el nuevo presidente provincial, sin ninguna razón de peso, me destituyó como portavoz del grupo popular en la Diputación", expresó Congosto en la red social. "En los dos años que he sido portavoz he trabajado por el partido honestamente, con humildad y sin sacar los pies del tiesto, todo ello parece que no puntúa y no se valora", afirmaba.

Y continuaba en esa misma línea: "Muchas veces en esta vida vemos que la solución de las personas mediocres es atacar y hacer zancadillas a quienes creen que puede ser un obstáculo, en vez de aprovechar su trabajo y dedicación. Lamentable, pero cierto! A día de hoy, sigo siendo diputado provincial por la comarca de Torrijos y lo que más me enorgullece, alcalde de mi pueblo, Santa Olalla".