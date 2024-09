Uno ha tenido siempre muy claro que Ciudad de Vascos es uno de esos lugares merecedores de ser divulgados y conocidos a nivel internacional por la riqueza arqueológica que a lo largo de ya casi medio siglo hemos conocido de la mano fundamental del profesor Ricardo Izquierdo Benito. Ahora el arqueólogo Jorge de Juan Ares ha tomado el relevo y la semana pasada pronunció una conferencia en el Museo de los Concilios de Toledo con los últimos resultados de sus investigaciones. Uno se alegra de la noticia; Ciudad de Vascos merece mantener una continuidad que la ponga por fin en el lugar que merece. Un lugar reconocido en el campo académico, en el universitario y en el investigador, pero que no ha venido acompañado de algo que si han tenido otros lugares de la región reconocidos como parques arqueológicos con lo que ese reconocimiento conlleva. Ciudad de Vascos hace años que debería estar dentro de ese grupo de yacimientos, pero las dificultades relacionadas con la propiedad no se solventaron a su debido tiempo y soy de los que piensan que su pertenencia actual a la Diputación de Toledo no ha favorecido su integración.

Jorge de Juan, además de exponer sus investigaciones y el estado actual de las cuestiones enigmáticas más llamativas y que afortunadamente se va abriendo la luz para ellas, ha reclamado a las administraciones competentes el mantenimiento continuado de unos trabajos que, además de los rendimientos académicos, han ocupado desde el 1975 para acá a más de mil personas entre trabajadores, estudiantes e investigadores en las diversas campañas. Se trata de un plan tan elemental en un yacimiento de esta importancia como el mantener los contratos de prospección, una limpieza anual, la actualización de la página web, la atracción de investigadores y la creación de una asociación que potencie el lugar.

Cada vez que sale una noticia positiva sobre Vascos uno intenta humildemente arrimar un poco el hombro y eso es lo que intenta uno ahora, alegre por esta buena noticia y saber que al frente de la empresa hay una persona que a buen seguro está a la altura de la responsabilidad. Ojalá que todas las noticias relacionadas con Vascos sean como esta.