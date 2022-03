Pierre Lemaitre (París, 1951) autor de varias novelas negras, no en vano su debut fue en 2006 con Irene, ha escrito este diccionario personal e intransferible de la novela negra, como él mismo admite al justificar lo de apasionado: “Los amantes de las definiciones rigurosas, las monografías exhaustivas, los análisis temáticos, etcétera, se llevarán una decepción (por suerte disponen de obras excelentes que satisfarán sus expectativas), pero la editorial le encargó este diccionario a un escritor, así que en hablaré como novelista y como lector. Habrá olvidos imperdonables, injusticias flagrantes, valoraciones discutibles… Es inevitable: se trata de un diccionario de lo que me gusta donde ni siquiera cabe todo lo que me gusta. La selección de las entradas responde a un método un tanto peculiar que se basa en lo que solemos denominar 'olfato'… Este diccionario no es más que una instantánea de mis gustos sobre el tema en un momento dado”.

Y la verdad es que uno, que no es ni mucho menos un especialista en la materia aunque a lo largo de mi vida lectora siempre haya echado mano de algún Simenon para desintoxicarse o picotee habitualmente en las novedades del género negro, no tiene ningún olvido evidente que achacar a Lemaitre y sí ha descubierto muchos escritores, tanto pasados como actuales y con el descubrimiento las ganas de leerlos. Al fin y al cabo, para una obra de este tipo es más que suficiente y estoy seguro de que a muchos lectores les ocurrirá lo mismo.

El libro de Pierre Lemaitre

La otra gran función que cumplen estos libros es que siempre están ahí para echar mano de ellos y servir de orientación y contraste ante escritores desconocidos.

En este diccionario apasionado es normal también que el mundo francófono de la novela negra aparezca con muchos más ejemplos que cualquier otro y que muchos de ellos le sean a uno desconocidos, sin embargo, la manera de presentar sus obras le abren a uno las ganas de conocerlos. Luego, tras la lectura llegará la satisfacción o la decepción, que es de lo que se trata con estas guías de lectura, que es en realidad con el espíritu que uno los lee.

El diccionario no se limita a entradas referidas a autores, sino que una buena parte de ellas son vocablos, términos, conceptos, que llevan al lector por un mundo y una literatura que tiene millones de lectores en todo el mundo.

Seguro que cualquier aficionado al género pasará muchos buenos ratos recorriendo los caminos que Lemaitre nos abre. Lo único que se echa en falta, al menos en la edición para libro electrónico, es un índice onomástico y de materias, algo que es necesario, a pesar de ser un diccionario, ya que muchas veces las entradas pueden despistar en la búsqueda de alguna obra o autor.

Pierre Lemaitre. Diccionario apasionado de la novela negra. Traducción de José Antonio soriano Marco. Editorial Salamandra, 2022. 512 páginas. 22,80 €. eBook, 12,34€.

