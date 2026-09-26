Toledo 5.0

Vivir en el casco histórico de Toledo ofrece numerosas ventajas: patrimonio, historia, silencio nocturno y la emocionante posibilidad de regresar tecnológicamente al siglo XVI sin necesidad de máquina del tiempo.

Basta con entrar en casa y cerrar la puerta. En ese preciso instante, el teléfono móvil pierde la cobertura, internet abandona toda esperanza y WhatsApp se convierte en una aplicación decorativa que exhibe su logo sin conexión.

En otras ciudades, uno llega a casa y se conecta al mundo. En Toledo, si no tienes fibra, uno llega a casa y se desconecta de él. El móvil comienza mostrando cuatro rayas, luego tres, después una y finalmente un pequeño símbolo que significa: "Si necesita usted algo, encomiéndese a la Virgen del Sagrario". Por eso es una ciudad donde se sigue fomentando tanto la devoción religiosa.

Los datos móviles funcionan con un procedimiento muy sencillo: hay que abrir la ventana, sacar medio cuerpo, levantar el brazo derecho y orientar el teléfono hacia el Polígono. Si además sopla viento del este y no pasa una procesión, quizá entre un mensaje enviado la semana anterior.

La cobertura existe, pero está en la calle. Por eso, cuando suena el teléfono, el toledano sale precipitadamente de casa como si hubiera recibido una alerta de incendio. Puede vérsele en zapatillas, pegado a una esquina, eludiendo los coches en un soportal como un banderillero en un improvisado burladero, intentando mantener una conversación sin moverse veinte centímetros. Es un moderno tancredo taurino. Un paso hacia la derecha y se pierde al interlocutor; un paso hacia la izquierda y aparece una operadora portuguesa. Hablar por teléfono en Toledo es un milagro técnico que exige más precisión que desactivar una bomba.

Esta situación tiene, sin embargo, una notable ventaja social. Como sólo se puede hablar con el móvil en la calle, conocemos perfectamente la vida de nuestros vecinos. Sabemos quién tiene cita médica, quién discute con el banco, a quién le han subido el seguro y qué cuñado no piensa acudir a la comida del domingo.

Además los callejones toledanos poseen una acústica extraordinaria, perfeccionada durante siglos por el Santo Oficio para que cualquier conversación privada alcance simultáneamente a los viandantes, los vecinos y los oídos de Torquemada. El eco hace el resto.

Uno dice: "Te quiero", y el mensaje rebota entre las fachadas hasta que media judería se siente cortejada románticamente. Otro susurra: "No se lo digas a nadie", y cinco segundos después la noticia ya ha llegado a Zocodover, adornada con matices, antecedentes familiares y una conclusión política. Será por eso que tantos periódicos tienen su sede allí.

Toledo no necesita redes sociales: dispone de callejones estrechos, vecinos atentos y señoras mayores apoyadas en las ventanas tras finos visillos. Es una red analógica, gratuita y con una extraordinaria capacidad para compartir contenidos y garantizar la seguridad mejor que la policía local.

También resulta curioso el respeto municipal por el paisaje urbano. Instalar antenas se consideraría una agresión estética. Podrían alterar la contemplación de canalones, cables, aparatos de aire acondicionado, tendederos y antenas de televisión colocadas durante el reinado de Alfonso XIII.

Al parecer, una pequeña infraestructura de antenas repetidoras de señal para proporcionar cobertura dañaría irremediablemente la silueta monumental de la ciudad. En cambio, una fachada renacentista cubierta de excrementos de paloma constituye una delicada intervención artística.

El Ayuntamiento, siempre sensible a la biodiversidad, evita molestar a las palomas. Estos nobles animales necesitan instalarse cómodamente sobre cornisas, escudos, hornacinas y cabezas de santos. Una antena radioeléctrica podría perturbar su descanso o, peor aún, obligarlas a buscar alojamiento en un edificio sin protección patrimonial.

La paloma toledana goza así de mejores comunicaciones que el vecino: sabe dónde comer, dónde dormir y sobre qué estatua evacuar, mientras el ciudadano sigue recorriendo la casa con el móvil brazo en alto buscando una raya de cobertura.

No digamos esos camareros que intentan cobrar tu factura con el datáfono en ristre cual caballero medieval. Ese es un verdadero alarde contorsionista para conseguir señal entre grupos de turistas reconcentrados en las explicaciones del guía en sus casquitos.

No debe interpretarse esto como atraso. Podríamos llamarlo una experiencia histórica inmersiva. El visitante paga por ver el Toledo del siglo XVI; el residente lo disfruta todos los días. Si quiere enviar un mensaje urgente, puede escribirlo en papel, sellarlo con cera, lacrarlo y confiárselo a un muchacho que baje corriendo hasta la Puerta de Bisagra. Probablemente llegue antes que un archivo adjunto de Excel enviado desde un dormitorio privado de la calle del Ángel.

Las videollamadas adquieren especial emoción. La imagen se congela siempre en el peor momento, generalmente con la boca abierta y esa expresión de rictus que perjudica la reputación del interesado. El sonido continúa unos segundos, luego desaparece y finalmente reaparece una voz metálica diciendo: "¿Me oyes?". Esa es la frase más pronunciada en el casco histórico, por delante incluso de "jo, cómo cuesta subir estas cuestas" y "¿por dónde se va a la catedral?" con acento inglés.

Afortunadamente, todavía contamos con un sistema de información fiable: las campanas de la catedral. No necesitan fibra óptica, actualización de software ni contraseña. Marcan los cuartos, las medias y las horas con una cobertura impecable. Se oyen en las casas, en las plazas y, según sople el viento, hasta en municipios donde ya tienen 5G.

Gracias a ellas, el toledano puede ignorar el teléfono y saber que llega tarde con absoluta precisión. Las campanas no permiten mandar fotografías ni consultar el correo, pero jamás muestran ese terrible aviso de «sin conexión». Llevan siglos prestando servicio sin que nadie haya tenido nunca que reiniciar el campanario.

Quizá sea ese el gran secreto de Toledo: aquí el futuro tarda en cargar, pero el pasado tiene cobertura completa. Y mientras en otras ciudades hablan de inteligencia artificial, hogares conectados y vehículos autónomos, nosotros seguimos asomándonos a la ventana, levantando el móvil hacia el cielo implorando conexión y preguntando a voces:

—¿Ahora me oyes?. Y desde el otro extremo del callejón, el eco responde: —¡Oyes… oyes… oyes…!

Después suenan las campanas. Son las doce. La llamada se ha cortado, pero al menos sabemos exactamente a qué hora ocurrió.