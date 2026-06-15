Sé que probablemente nunca leerá esta carta, pero si por un instante pudiera hablarle como se habla a un amigo, le diría algo muy sencillo: pare.

Pare y escuche.

España está cansada. Cansada de vivir de escándalo en escándalo, de una tensión permanente que parece no tener fin, de una política convertida en un campo de batalla donde cada día hay un enemigo nuevo. Los españoles no merecen esta bipolaridad sin sentido.

Miles de alcaldes, concejales y presidentes autonómicos socialistas salen cada día a defender unas siglas que forman parte de la historia de España. Muchos de ellos trabajan con honestidad y vocación de servicio. No es justo que tengan que perder la confianza de sus vecinos por errores, sospechas o estrategias que no les pertenecen.

Pedro, el PSOE es mucho más que Pedro Sánchez.

Resistir no siempre es vencer. A veces, resistir demasiado tiempo solo agranda la herida. Gobernar no puede consistir únicamente en sobrevivir. También exige saber escuchar y entender cuándo ha llegado el momento de devolver la voz al pueblo.

Sin trampas. Sin bloques imposibles. Sin gobiernos Frankenstein que mantienen abierto un clima de excepcionalidad permanente.

España necesita calma. Necesita reconciliarse consigo misma. Necesita volver a discutir sin odiarse.

No sé qué decidirá usted. Pero sí sé que ningún cargo merece el precio de romper la confianza de un país entero. Quizá el mayor acto de valentía no sea resistir. Quizá sea dejar que hablen los españoles.

Porque la democracia no se fortalece cuando sus dirigentes se aferran al poder, sino cuando son capaces de escuchar el cansancio de la calle. Gobernar es mucho más que sumar apoyos parlamentarios; es mantener viva la conexión emocional con una sociedad que hoy se siente decepcionada, dividida y agotada.

Todavía está a tiempo de pasar a la historia como el presidente que supo dar un paso al lado por responsabilidad y no como quien confundió resistencia con servicio público. A veces, la grandeza política no consiste en aguantar un día más, sino en devolver la palabra al pueblo y permitir que España encuentre, por fin, la serenidad que tanto necesita.

Porque el poder pasa, pero el daño de no saber soltarlo puede quedarse en un país durante generaciones.