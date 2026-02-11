112: cuando un número sostiene la seguridad de todos

Este 11 de febrero conmemoramos el Día Europeo del Teléfono Único de Emergencias 112, una fecha que nos invita a reflexionar sobre la importancia de un servicio que muchas veces sólo percibimos cuando estamos en situación de extrema necesidad. El 112 no es sólo un número, es un sistema que coordina una respuesta rápida y eficaz ante incendios, accidentes, emergencias sanitarias y situaciones de riesgo.

En Castilla-La Mancha, este servicio ha evolucionado en las últimas décadas hasta convertirse en una pieza fundamental de la seguridad y la protección ciudadana. Con más de 20 años de funcionamiento, el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 no sólo ha atendido más de 40 millones de llamadas, sino que ha demostrado una gran capacidad de adaptación y mejora continua que merece nuestro reconocimiento.

En 2025, este servicio atendió una media de 3.500 comunicaciones diarias. Durante ese año se registró la cifra más alta de llamadas procedentes —es decir, aquellas que requieren la gestión de una urgencia o emergencia real—, superando las 770.000. Estas llamadas representaron más de la mitad del total de comunicaciones recibidas en el año. Además, el 55 por ciento de las intervenciones realizadas estuvieron relacionadas con recursos sanitarios.

Por eso, desde el Gobierno regional queremos continuar apoyando ese crecimiento y en 2026 hemos incrementado el presupuesto destinado a Protección Ciudadana un 74,5 por ciento, hasta los 26,5 millones de euros, permitiendo modernizar infraestructuras, procesos y tecnología para prestar un servicio más eficiente y cercano a la ciudadanía. Mejorando, además, la coordinación y la operatividad, para ser más eficaces a la hora de resolver las nuevas situaciones de emergencia extraordinarias, causadas por fenómenos meteorológicos extremos que son cada vez más frecuentes y dañinos.

Un compromiso firme de este Gobierno, que mira al futuro siendo conscientes de que los retos en materia de emergencias son cada vez más complejos y exigentes, y que sólo desde la planificación, la prevención y la coordinación se puede seguir garantizando una atención eficaz, cercana y segura para toda la ciudadanía.

Pero si hay algo que da verdadero sentido al 112, más allá de los planes, las inversiones o la tecnología, son los más de 200 profesionales que trabajan las 24 horas, los 365 días del año. Un pilar fundamental, la primera garantía de que cada llamada se traduce en respuesta inmediata. Una tarea que desarrollan con auténtica vocación de servicio público y máxima implicación, y que las personas usuarias valoran con un sobresaliente en las encuestas de satisfacción.

Por eso desde el Gobierno de Castilla-La Mancha en este Día Europeo del Teléfono Único de Emergencias 112, os damos las gracias, porque habéis hecho que este servicio no sea sólo un número, sino la seguridad de saber que siempre hay alguien ahí dispuesto a responder.

Juan Alfonso Ruiz Molina es consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital