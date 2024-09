Me rehúso.

Me rehúso.

Ubicación: Caracas. Avenida cercana al Palacio de Miraflores. Nuestro personaje, José Luis, llama con un sencillo gesto a un taxi que obediente se para para recogerlo. El taxista reconoce a su pasajero.

¿Qué hubo, compadre? A usted lo conozco, fue presidente de España. Ajá, responde José Luis.

¿Qué hace usted aquí? ¿Viene de ver al compañero Nicolás? Por favor, suba usted la radio, si no le importa. Me gusta la canción. Soy muy fan de Danny Ocean.

Me rehúso a darte un último beso así que guárdalo (guárdalo) Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo (haciéndolo) Haciéndotelo así, así, así…..

¿No me va a contar usted nada, compadre? ¿Cómo ha visto usted el resultado electoral? Suba usted un poco más el volumen.

Y dale tiempo (tiempo). Mami, al tiempo (tiempo). Que tú, que yo. Estamos hechos para estar los dos. Y dale tiempo (tiempo) Baby, al tiempo (tiempo)……

Cuénteme algo para decirle a mi chama, porque no me va a creer. ¿Le ha enseñado Nicolás las actas? Déjeme escuchar el estribillo. Es que se me mueven las caderas

Me rehúso a darte un último beso, así que guárdalo (guárdalo). Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo (haciéndolo). Haciéndotelo así, así, así. Así como te gusta, baby…..

Detrás de esta viñeta están Benjamín y Mercedes. Son padre e hija. Benjamín dirige el estudio Arquitectos San Lorenzo 8. Mercedes es ilustradora y diseñadora gráfica. El texto queda a cargo de Paula, la hija mayor, que se dedica a la seguridad alimentaria. La idea de cada semana: un asunto de familia.