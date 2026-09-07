Más de 500 niños vulnerables de Castilla-La Mancha reciben el apoyo de CaixaProinfancia para afrontar el nuevo curso

Más de 500 niños y niñas en situación de vulnerabilidad de Castilla-La Mancha reciben apoyo del programa CaixaProinfancia para afrontar el nuevo curso escolar. La iniciativa busca que las dificultades económicas de las familias no terminen condicionando las oportunidades educativas y el desarrollo personal de los menores.

El programa parte de una realidad que afecta a uno de cada tres niños en España: crecer en riesgo de pobreza o exclusión social. Una situación que puede traducirse en dificultades de aprendizaje, malestar emocional o carencias materiales que condicionan su trayectoria educativa.

CaixaProinfancia interviene precisamente sobre estos factores con el objetivo de romper el ciclo de la pobreza a través de la educación y evitar que las circunstancias económicas determinen las posibilidades de futuro de los menores.

Los resultados del programa apuntan a la importancia de este acompañamiento. El 84,7 % de sus participantes obtiene el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), una tasa que se sitúa 2,6 puntos por encima de la media nacional, ha informado la entidad financiera en una nota de prensa.

CaixaProinfancia está presente actualmente en todas las comunidades autónomas y en las dos ciudades autónomas. El programa actúa en 155 municipios mediante una red formada por 475 entidades sociales.

Casi 82 millones

Cuenta con un presupuesto anual cercano a los 82 millones de euros y desde su puesta en marcha, en 2007, ha acompañado a más de 400.000 niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad en el conjunto de España.

La Fundación "la Caixa" desarrolla además otras iniciativas destinadas a reducir las desigualdades desde la infancia. Entre ellas figuran las Convocatorias de Proyectos Sociales y la convocatoria Más Infancia, cofinanciada por el Fondo Social Europeo.

En 2026, la entidad prevé destinar más de 700 millones de euros a programas de transformación social, con el objetivo de actuar en los ámbitos en los que, según señala, se concentran las necesidades más urgentes.