El MITECO destina 100 millones de fondos europeos a dos proyectos de hidrógeno verde en Castilla-La Mancha

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) destinará 100 millones de euros para impulsar dos nuevos proyectos de producción de hidrógeno verde en las provincias de Albacete y Ciudad Real.

Las iniciativas, que habían quedado fuera de las ayudas directas de la Unión Europea por falta de presupuesto, han sido finalmente rescatadas por el Gobierno de España con financiación procedente de los fondos Next Generation.

En total, el MITECO repartirá 233,4 millones de euros entre tres proyectos de hidrógeno verde ubicados en Castilla-La Mancha y Galicia. De esa cantidad, algo más de 100 millones recaen en las dos instalaciones castellanomanchegas, situadas en Albacete y Puertollano (Ciudad Real).

El proyecto Quixotgen, promovido por Doña Urraca Energy en la provincia de Albacete, recibirá 50,2 millones de euros para desarrollar una planta con una potencia de electrólisis de 30 megavatios (MW).

Por su parte, P-HYNET, impulsado por Repsol en Puertollano (Ciudad Real), contará con una ayuda cercana a los 49,8 millones de euros para una instalación de 12,27 MW.

El tercer proyecto beneficiario será Atlas, también de Repsol, en Arteixo (A Coruña), que concentrará la mayor parte de la financiación con 133,4 millones de euros.

Bruselas los dejó fuera

Las tres iniciativas habían sido preseleccionadas por la Comisión Europea en la tercera subasta del Banco Europeo del Hidrógeno. Sin embargo, quedaron fuera del reparto de fondos comunitarios al agotarse el presupuesto disponible, pese a obtener una puntuación suficiente para formar parte de la lista de reserva.

Para evitar que estos proyectos se quedaran sin financiación, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio, puso en marcha una convocatoria nacional dotada con 440,5 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación.

Los tres proyectos cuentan ya con resolución definitiva favorable y recibirán subvenciones durante un periodo máximo de diez años en función de la producción de hidrógeno certificado como cien por cien renovable.

Impulso al hidrógeno verde

Según el Ministerio, estas actuaciones permitirán sustituir combustibles fósiles por hidrógeno producido a partir de electricidad renovable, reduciendo las emisiones de dióxido de carbono y avanzando en la descarbonización de la industria.

El departamento que dirige Sara Aagesen considera el hidrógeno renovable una tecnología estratégica para reducir las emisiones en sectores industriales y en el transporte pesado, además de reforzar la autonomía energética del país.

Con esta convocatoria, sumada a programas como H2 Pioneros, H2 Cadena de Valor, H2 Valles y los distintos Proyectos Importantes de Interés Común Europeo (IPCEI), el IDAE ha destinado ya cerca de 3.000 millones de euros de los fondos europeos al desarrollo del hidrógeno verde en España.