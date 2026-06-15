Globalcaja HXXII reúne a un centenar de participantes en su programa Financial Start Up English

La gerente de Fundación Globalcaja HXXII, Macarena Martínez; el director comercial de Hatton Events, Alberto de Diego; y el director de H4, Miguel Prim han mantenido en Ciudad Real un encuentro con cerca de un centenar de padres, madres y participantes en Financial Start Up English, la inmersión lingüística de la fundación en Irlanda y un programa en el que, además de disfrutar durante sus vacaciones de verano y conocer otras culturas, los participantes aprenden nuevas habilidades emprendedoras y digitales y reciben formación sobre finanzas adaptadas a su edad en un tono muy lúdico.

El objetivo de esta reunión ha sido el de informarles de forma detallada sobre cómo se lleva a cabo el programa y resolver sus dudas sobre el viaje, según ha informado la Fundación Globalcaja HXXII en nota de prensa.

Más de un millar de menores han vivido ya esta aventura en las nueve ediciones previas a la actual del programa que cuenta desde sus inicios con el apoyo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Como ha explicado la gerente de la fundación, en Financial Start Up English, además de los contenidos y la metodología, se cuidan especialmente la seguridad de los participantes y la comunicación con las familias.

"No solo ofrecemos programas, creamos experiencias que ayuden a los jóvenes a descubrir hasta dónde pueden llegar", ha asegurado Martínez, quien ha argumentado que "creemos en algo muy sencillo: el talento ya está en ellos, solo necesitan la oportunidad de desarrollarlo y Financial Start Up English es precisamente eso: una oportunidad".

Macarena Martínez ha agradecido su apoyo a la Consejería de Educación, así como su colaboración a otras empresas de alto nivel como son ASISA, LENOVO y Campofrío, que aportan la cobertura de las posibles incidencias sanitarias de los participantes, las tablets con las que se premian los mejores proyectos grupales de los jóvenes, y los productos con los que se celebra el Día de España en Irlanda.

El programa cuenta con la enorme experiencia y profesionalidad de las empresas con las que la fundación organiza Financial SUE: la oficina técnica del programa, Hatton Events; y H4 idiomas & ocio, responsables de la carga formativa y del programa en Irlanda. Para hacer más accesible a las familias esta iniciativa, la fundación beca cada matrícula y Globalcaja ofrece préstamos en condiciones muy ventajosas.

Los responsables de Hatton Events y H4 han detallado cada paso de Financial Start Up English, desde la documentación necesaria para viajar a cómo se va a desarrollar su experiencia en Irlanda, qué van a aprender, y qué pueden esperar de su estancia en las familias acogedoras. Igualmente, abrieron turno de palabra para que los asistentes despejasen cualquier duda que puedan tener, en una jornada que ha resultado muy participativa.

Start Up English

La original inmersión lingüística ofrece a los niños y jóvenes estancias de tres semanas con alojamiento en familias de las localidades irlandesas de Waterford y Dungarvan. Los jóvenes asistirán a 20 horas semanales de clases de inglés, talleres y actividades para desarrollar sus habilidades, y contarán con tres excursiones de día completo a diferentes localidades irlandesas, así como deportes y actividades grupales durante 2 tardes a la semana.

Acompañados por monitores bilingües, además de lo anterior el programa promueve el conocimiento de la cultura irlandesa a través de sus divertidos talleres de cocina, y el intercambio con jóvenes nativos.

Los participantes se alojan con familias con gran experiencia y excelentes referencias, en régimen de pensión completa, y desarrollan las distintas actividades en centros formativos de los municipios, con excelentes instalaciones tanto interiores como exteriores y deportivas.

Para ampliar las posibilidades de participación se ofertan dos turnos en distintas fechas, del 24 de junio al 15 de julio y del 15 de julio al 5 de agosto.