Más de 1.400 profesionales de Eurocaja Rural participarán en sus Juegos Deportivos 'Desafío 2026' del 25 al 30 de mayo

Eurocaja Rural y su Grupo Económico reunirán a los más de 1.400 empleados en la vigésimo segunda edición de los Juegos Deportivos 'Desafío 2026', que tendrán lugar del 25 al 30 de mayo, por segunda vez consecutiva, en la Finca El Retamar, ubicada en el término municipal de Orgaz.

El 'Desafío' es una iniciativa que integra actividades de entretenimiento y ocio deportivo cuyos objetivos fundamentales son fomentar el trabajo en equipo y la comunicación, reconocer el esfuerzo de los profesionales y servir de punto de encuentro entre la plantilla y los cuadros de mando de la organización.

Una acción integradora que promueve la participación y cooperación, la motivación, el compañerismo y espíritu deportivo, la coordinación y unión de los participantes, y cuyo marcado carácter competitivo estimula el afán de superación personal y colectivo.

Siguiendo la tradición, los participantes estarán organizados según departamentos y áreas en ocho equipos, con una media de casi 300 participantes por día.

Este evento arrancó en 2005 por vez primera con alrededor de 300 profesionales procedentes de las cinco provincias de Castilla-La Mancha. En esta edición, los profesionales proceden de 27 provincias y 11 comunidades autónomas (Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Madrid, Región de Murcia, La Rioja, Aragón, Cantabria, Asturias, Extremadura y Andalucía).

Debido a la ampliación de la red comercial y apertura de nuevas oficinas por parte de la entidad, cada año se incorporan más de medio centenar de nuevos participantes a estos juegos, quienes interiorizan la cultura y valores corporativos de Eurocaja Rural desde el primer momento.

Jornadas del 'Desafío 2026'

El inicio de cada jornada dará comienzo con la recepción de los participantes y la bienvenida a los equipos. Durante la mañana, se desarrollarán diversas pruebas y actividades, culminando con un almuerzo de confraternización, junto con la entrega de medallas y diplomas.

Todas las competiciones que se desarrollan a lo largo de cada jornada están supervisadas por monitores especializados, para garantizar el buen funcionamiento de las pruebas. Cada actividad está cuidadosamente diseñada para estimular el trabajo en equipo, la comunicación, la estrategia y la superación personal.

'Desafío 2025'. Foto: Eurocaja Rural.

La seguridad será una prioridad, con un equipo sanitario completo, incluyendo UVI Móvil, médico y técnico sanitario, disponible para atender cualquier eventualidad.

Como broche de esta iniciativa, el sábado 30 de mayo se celebrará la Gran Final, enmarcada dentro del Día de la Familia, jornada donde se refuerzan los lazos entre compañeros y sus seres queridos acompañado de actividades recreativas dirigidas a niños y familiares de empleados. Para este gran día se espera la asistencia de cerca de 3.000 personas como colofón a cinco intensos días de sana competición.

El 'Desafío' se ha consolidado como una de las iniciativas internas de mayor impacto social de Eurocaja Rural, al reunir a su plantilla en una experiencia compartida que refuerza la pertenencia y se vive cada año con especial entusiasmo.

Con este evento, Eurocaja Rural reafirma la importancia de la cohesión, el esfuerzo conjunto y la complicidad de sus profesionales como pilares esenciales para afrontar con garantías los retos presentes y futuros de la entidad, en línea con la evolución positiva del último ejercicio, que se tradujo en un récord de beneficios.