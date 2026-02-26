Incarlopsa cierra 2025 con una facturación de 1.263 millones, un 5 % más que en 2024

La empresa de producción y elaboración de productos cárnicos porcinos Incarlopsa, ubicada en Tarancón (Cuenca), prevé cerrar el ejercicio 2025 con una cifra de negocio de 1.263 millones de euros, un 5 % más que en 2024.

Según su previsión de resultados, Incarlopsa estima un estimación (resultado bruto de explotación) de 89,9 millones de euros, casi un 11 % más, según ha informado este jueves la compañía en un comunicado.

Incarlopsa ha incrementado también el valor de las ventas un 5 %, mientras que sus exportaciones, que realiza a más de 45 países, representan casi un 15 % de las ventas, en línea con el año pasado, a pesar de la caída de los precios del cerdo en mercados internacionales.



Instalaciones de Incarlopsa.

La empresa ha destacado que la subida en las ventas demuestra "la fortaleza de su modelo industrial y su capacidad para generar valor en mercados competitivos", ha indicado en la nota.

Incremento de plantilla

Por otra parte, Incarlopsa ha explicado que ha incrementado la plantilla un 4,8 % durante el ejercicio y ha continuado apostando por la sostenibilidad en su modelo de negocio, centrado en reducir el impacto ambiental de su actividad mediante una gestión eficiente de los recursos y la reducción de su huella.

Así, en 2025, la compañía ha producido vapor a través de una central térmica de biomasa en su planta de elaborados de Tarancón, donde se ha logrado sustituir casi por completo el sistema tradicional de producción de vapor a gas natural por una solución basada en energía renovable.

Gracias a este proyecto, se ha generado una producción térmica renovable de 30.1 GWh, evitando la emisión de más de 7.000 toneladas de CO₂ durante el último año.

Incarlopsa sigue con el plan de autosuficiencia iniciado en 2021 y en el ejercicio 2025 el 25,5 % de la energía eléctrica consumida por la compañía ha sido generada a partir de fuentes renovables, gracias a la instalación de paneles solares en sus centros de producción.

Jesús Loriente, consejero delegado de Incarlopsa, ha indicado en el comunicado que "en un contexto de mayor exigencia regulatoria, transformación de los mercados y presión sobre los costes, crecer no se trata solo de aumentar cifras, sino de tomar decisiones industriales que aseguren competitividad a largo plazo", con lo que los resultados previstos para 2025 son "fruto de un gran esfuerzo colectivo de toda la organización y reflejan la solidez de nuestro modelo".