Eurocaja Rural hace brillar a seis proyectos de la región en la 'I Gala Inclusivamente': "Hay que generar oportunidades reales"

Javier López Martín, presidente de Fundación Eurocaja Rural en el escenario entregando uno de los reconocimientos. Javier Longobardo

La Fundación Eurocaja Rural ha celebrado este martes en el Palacio de Congresos de su sede central la 'I Gala Inclusivamente', un acto en el que se han entregado reconocimientos a catorce entidades del tercer sector de distintas provincias españolas por su labor en favor de la inclusión de personas con discapacidad.

El evento ha reunido a representantes de las entidades beneficiarias, autoridades, profesionales y voluntarios, y ha estado presentado por los periodistas de CMM Aurora González y Jesús Ródenas.

Esta jornada arrancaba con Ismailah Thiam Ramos interpretando el tema 'Una palabra' del cantautor cubano Carlos Varela. El vocalista, que fue finalista en el programa 'Got Talent', ha dado el pistoletazo de salida con su voz, con una interpretación que ha levantado la ovación cerrada de todo el auditorio Eurocaja Rural.

Ismailah Thiam Ramos interpretando el tema 'Una palabra' del cantautor cubano Carlos Varela. Javier Longobardo

Durante el evento, la Fundación ha puesto en valor iniciativas desarrolladas en 2025 en el marco de dos de sus principales programas: 'Talento Artístico', orientado a impulsar la creatividad como herramienta de inclusión, y 'WORKIN', centrado en la inserción laboral y la empleabilidad de personas con discapacidad.

Oportunidades abiertas

El presidente de Fundación Eurocaja Rural, Javier López Martín, ha participado en el acto inaugural señalando que "la inclusión no se mide en intenciones, sino en hechos, en oportunidades abiertas, contratos firmados y barreras que se derriban".

En este sentido, ha remarcado que ofrecer oportunidades reales "es una responsabilidad colectiva y un ejercicio de inteligencia social, ya que la diversidad impulsa la creatividad, mejora los resultados y contribuye a construir un país más competitivo y justo".

A lo largo de esta primera gala se puso de manifiesto la importancia de abrir puertas y generar oportunidades reales, convencidos de que el empleo no solo transforma vidas, sino que fortalece comunidades enteras y permite a cada persona desarrollar su proyecto vital en igualdad de condiciones.

Reconocimientos a proyectos artísticos y laborales

Los galardones, entregados en forma de Árboles de Honor, han distinguido proyectos que fomentan la autonomía personal, la integración social y la visibilidad de las capacidades diversas.

En el programa 'Talento Artístico', se reconocieron cuatro proyectos:

Club de Ocio ASPRONA (Albacete) : Compañía de Teatro Inclusivo con más de diez años de trayectoria, estrenando en noviembre de 2025 la obra Había una vez un circo… ¿o no?.

Plena Inclusión Aragón (Zaragoza) : Proyecto ¿Quién es más Saputo?, el primer juego de cartas en lectura fácil, con versión online gratuita y metodología basada en gamificación.

Asociación APSA (Alicante) : A Golpe de Verso, que reúne a 30 poetas y 40 ilustradores con discapacidad intelectual para crear un libro que promueve la sensibilización y educación en igualdad.

Fundación Brian (Palencia): Includanza, que utiliza las artes escénicas como medio de inclusión y socialización mediante talleres y representaciones.

En la categoría 'WORKIN', dedicada a la inserción laboral y la mejora de competencias profesionales, los reconocimientos recayeron en diez iniciativas:

Fundación ASPAYM (Castilla y León) : WORK&IA, capacitación práctica en herramientas de Inteligencia Artificial para mejorar la empleabilidad.

Fundación Gema Canales (Olías del Rey, Toledo) : Conecta+, orientado a jóvenes que utilizan Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA).

ASPRONA C.O. Eloy Camino (Albacete) : Asevents, fabricación artesanal de productos sostenibles para eventos.

Down La Rioja (Logroño) : Empleo con Apoyo, formación para el empleo en empresas ordinarias con acompañamiento personalizado.

ASPANA (Campo de Criptana, Ciudad Real) : Impulso al Empleo, formación práctica en sectores como cocina, administración y conserjería para jóvenes con discapacidad intelectual.

ASTRAPACE (Zarandona, Murcia) : Eventos con Inclusión, formación en tareas de congresos y atención al público para personas con parálisis cerebral.

ALFAEM Salud Mental (León) : Formación Pintor de Paredes, capacitación profesional en pintura interior con bolsa de empleo.

ASPRODIQ (Quintanar de la Orden, Toledo) : Puedo ser lo que yo quiera, experiencias laborales reales para alumnos del Centro de Educación Especial Santísimo Cristo de la Salud.

Familias del Patronato Francisco Esteve (Paterna, Valencia) : Abriendo Caminos, Tejiendo Sueños, formación para personas con discapacidad intelectual en competencias básicas y orientación laboral.

Asociación TEA Talavera (Talavera de la Reina, Toledo): Quiero y Puedo, recursos y formación para la transición a la vida adulta y la capacitación laboral de personas con TEA.

Presencia institucional

El delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, también ha intervenido en el acto para aplaudir la "empatía" de Eurocaja Rural con todas las entidades sociales. "Enhorabuena y gracias a las asociaciones".

Además, el director general de Discapacidad, Chesco Armenta, ha aprovechado su presencia sobre el escenario no solo para agradecer la labor de Eurocaja, sino para poner en valor la "confianza" que el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene con estas entidades: "Tenemos que hacer un viaje compartido. Tenemos muchos retos que afrontar".

Celebración de la I Gala Inclusivamente de Fundación Eurocaja Rural. Javier Longobardo

En el acto ha participado el Comisionado para la Accesibilidad, José Luis Escudero, quien ha avanzado la intención de la administración de tener perfilada este año su nueva ley de Accesibilidad Universal.

Marisol Illescas, concejal de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores en el Ayuntamiento de Toledo, ha querido dejar claro que la institución local tiene las "puertas abiertas" para estas entidades.

De su lado, el vicepresidente de la Diputación de Toledo y responsable de Bienestar Social, Daniel Arias, se ha sumado a las felicitaciones de las autoridades recordando que Fundación Eurocaja Rural "ha hecho algo importante para la sociedad".

Un evento marcado por la creatividad y el compromiso social

La gala ha incluido actuaciones musicales y artísticas, proyecciones de vídeos que mostraron el impacto tangible de los proyectos, y detalles elaborados por los propios usuarios de entidades como APACE Toledo y Down Toledo, como saquitos con semillas o marcapáginas ilustrados.

Como ha concluido López Martín, "la oportunidad no es un regalo, es una responsabilidad", subrayando que eventos como la 'I Gala Inclusivamente' sirven para visibilizar capacidades, fomentar la participación y generar oportunidades reales para quienes más lo necesitan.