Noticias relacionadas Eurocaja Rural celebra 'Empuéblate', una jornada para seguir luchando contra la despoblación

El director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, ha impartido en el marco de la iniciativa 'Empuéblate' la ponencia "Exclusión financiera y banca cuántica", una visión crítica del panorama financiero actual por su completo abandono del ámbito rural, y una defensa de su modelo cooperativo de crédito que apuesta por mantener oficinas abiertas en pueblos de escasa densidad demográfica. Así, ha calificado la banca cuántica como "aquella que dice estar y no está", que se convierte exclusivamente en proveedor de banca electrónica y cajeros, en el mejor de los casos, pero que "no es lo que la España rural necesita, sino entidades que se comprometan con su desarrollo, que crean en sus posibilidades y que les apoyen con soluciones de ahorro, inversión y financiación".

"Lo tenemos claro. El mundo rural es clave para lograr un futuro mejor, y sólo apostando firmemente por él, lograremos alcanzar los objetivos que todos nos hemos marcado", ha asegurado contundentemente. "La inclusión financiera no consiste exclusivamente en el acceso al efectivo. Eso es simplificar extremadamente el problema. En realidad, requiere servicios financieros útiles y asequibles, que satisfagan las necesidades de los ciudadanos de manera sostenible y responsable", ha sido otra de sus afirmaciones.

No obstante, también ha aportado una máxima, un ruego, a los vecinos de los pueblos que claman contra la brecha demográfica y solicitan más derechos y más servicios. "Debe existir una correspondencia, una fidelidad por parte de los habitantes de estos municipios hacia las empresas y entidades que apuestan por quedarse. En el caso concreto de una entidad financiera, si los vecinos no acuden a la oficina de su barrio o de su pueblo, que genera riqueza y economía de manera circular, o son clientes de otras que no están y no pueden prestar servicio cercano, ¿Qué sentido tendría mantenerla abierta?"

descarga (1)

La intervención ha comenzado con una descripción del panorama actual del sector financiero en España, caracterizado por una transformación digital que, lejos de mejorar el servicio, ha servido de pretexto para cerrar oficinas en poblaciones que "ya no son tan pequeñas". De hecho, desde 2008, el sector ha clausurado más del 50 % de las oficinas, hasta el punto de que más de la mitad de las poblaciones españolas no cuentan ya con ninguna, y que hay ciertas provincias españolas, como Zamora, donde más del 15 % de su población no tiene acceso cercano a las mismas. Por el contrario, en ese mismo período, Eurocaja Rural ha incrementado su red comercial en más del doble.

Dispersión geográfica

El director general de Eurocaja Rural también ha aludido a que "uno de los errores en la medición de este problema es que comparamos estas ratios con el resto de Europa, sin tener en cuenta el sesgo de que nuestra dispersión geográfica es mucho mayor y, por tanto, no son datos comparables. En España, las personas de las zonas más despobladas, se ven afectadas por la exclusión con mucha más fuerza".

Martín López ha puesto como ejemplo de dinamización, cuidado y respeto al entorno y al medioambiente, la reciente emisión de cédulas sostenibles de Eurocaja Rural, que incorporan cláusulas ASG. (Ambientales, Sostenibles y de Buen Gobierno Corporativo) para financiar construcciones energéticamente eficientes, energías renovables, personas en riesgo de exclusión y financiación de pymes en regiones desfavorecidas, "promoviendo así el desarrollo económico y luchando contra la despoblación".

Su intervención ha finalizado con la ratificación del firme compromiso de la entidad con el entorno rural, y reiterando que los clientes "no necesitan máquinas, sino que tienen que ser escuchados, y disponer de un servicio financiero que utilice los cinco sentidos. Por eso, en Eurocaja Rural, siempre 'Estuvimos, estamos y estaremos'", ha sentenciado.

Sigue los temas que te interesan