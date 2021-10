El expresidente del Parlamento de Castilla-La Mancha Vicente Tirado ha protagonizado este viernes un emotivo acto en el que se ha descubierto el retrato que lucirá en los pasillos de las Cortes junto al resto de expresidentes, cita que ha congregado en el Convento de San Gil a gran cantidad de autoridades políticas que han querido acompañar al parlamentario toledano.

En su alocución, Vicente Tirado ha reivindicado acuerdos políticos, ha alabado el diálogo entre adversarios y ha apelado a "huir del frentismo" y sumar fuerzas "por el bien común".

Ha arrancado saludando a las autoridades presentes, personalizando en la figura del expresidente regional José María Barreda, el actual presidente, Emiliano García-Page, o el presidente de su partido, Paco Núñez, además del resto de "protagonistas de esta tierra" que han querido acompañarle en este día. También ha tenido palabras de especial cariño para los periodistas, "críticos e independientes", lo cual no ha impedido granjear incluso "amistad" con alguno de ellos. "Podemos presumir por tener una clase periodística de primera en Castilla-La Mancha", ha asegurado.

A García-Page le ha mostrado "respeto en lo institucional" y "afecto en lo personal" para reivindicar que "se puede ser adversario político y, además, amigo".

Y también se ha dirigido a la hija de Jesús Fernández Vaquero, fallecido el pasado mes de marzo, al que ha definido como "un gran presidente de las Cortes que hoy falta, un extraordinario político", y del que, ha asegurado, también ha demostrado que la amistad va más allá de la contienda política. "Le damos un abrazo, y quisiera mandarle un aplauso", ha pedido visiblemente emocionado.

Según ha dicho, "respetar al adversario y reconocerle aciertos" da credibilidad a uno mismo. Él, que "siempre" ha luchado por su tierra, ha rememorado un proyecto "beneficioso" como la llegada de Puy du Fou a Toledo, ante lo que el PP fue "leal" con el Gobierno y no quiso "estorbar".

La tierra, por encima de los partidos

Ahora son momentos "de poner en común lo que une y no lo que separa", ya que "por encima de los partidos está la tierra y los vecinos".

Ha sido en este punto en el que ha aplaudido la intención de varios presidentes autonómicos de mantener una reunión para blindar una posición común en materia de financiación autonómica para defender un reparto a tenor del coste real de los servicios.

"Es momento de ser útil, de buscar espacios, debemos evitar la polarización, el insulto, la descalificación, y trabajar en esa tierra huyendo del cortoplacismo. No podemos pensar siempre en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones", ha abundado.

Por todo ello, ha pedido "pensar a largo plazo", porque "lo que no se diseñe ahora, no será nunca una realidad". "Hagamos posibles otros 40 años tan fructíferos para Castilla-La Mancha", ha reivindicado Tirado, quien ha señalado a todos los presentes que, antes de autoridades, siempre serán "servidores públicos".

Palabras para su familia

Antes de terminar, ha tenido palabras para su mujer y para sus hijas. "Son mi mayor apoyo y mi mayor orgullo", ha dicho, ya sin contener las lágrimas.

Ha querido aprovechar su intervención para avisar de que, a pesar de los "elogios" al adversario político, se va a "dejar la piel" para que Paco Núñez sea el próximo presidente de Castilla-La Mancha. "Mis valores imperan, no es incompatible reconocer al adversario con mi lealtad. Toda mi fuerza y determinación para mi partido".

Page: "No es una despedida"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha intervenido en el acto para decir que a veces, "la normalidad puede aburrir a la gente", pero en otras "el populismo pone de los nervios".

Para él, este acto no es "una despedida" de Vicente Tirado. "La política no puede prescindir de ti. Eres un animal político. Lo llevamos en vena". Por tanto, esto no es sino "un eslabón más" en la cadena de "reconocimiento" a su trayectoria política. "Tenemos una cierta obligación de construir memoria".

Ha defendido también la trayectoria del Parlamento de Castilla-La Mancha en las últimas décadas, "una institución que contribuye a sumar" y que ha visto cómo cristalizaban leyes "sin litigiosidad".

García-Page, que ha desvelado que llegó incluso a plantear la opción de imitar la tradición parlamentaria de ilustrar los pasillos de la Cámara con retratos de los expresidentes en la sede del Gobierno regional, ha apelado a una política que se "construya sobre la base de ser persona".

"Si uno, en un cargo, deja de ser humano, de sentir, de emocionarse... es muy difícil que le vaya bien a la gente a la que quieres dirigir", ha afirmado, rechazando la política que "se hace a costa del perfil humano de los políticos".

Cuadro de Emilio Fernández-Galiano

El acto arrancaba con el descubrimiento del cuadro, obra de Emilio Fernández-Galiano, destapado de manos de Pablo Bellido, Emiliano García-Page y el propio Vicente Tirado.

A continuación, Bellido tomaba la palabra para ensalzar la vocación de servicio público de Vicente Tirado en todas las responsabilidades políticas que ha ejercido, desde concejal hasta presidente de las Cortes.

Vicente, "un hombre inteligente, afable, conciliador", del que ha destacado su buena relación con su sucesor en el cargo, el socialista Jesús Fernández Vaquero, fallecido el pasado mes de marzo.