Más de 17.000 trabajadores hacen horas extra sin cobrar en Castilla-La Mancha: CCOO recuerda que es "un fraude"

Comisiones Obreras ha denunciado que 17.452 personas trabajan cada semana en Castilla-La Mancha 117.789 horas extraordinarias sin remuneración. El gabinete económico del sindicato ha publicado un informe, con datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que constata que las horas extraordinarias no remuneradas son una de las principales formas de abuso laboral en España.

En Castilla-La Mancha, 42.426 personas trabajadoras reconocen haber hecho horas extra —sobre un total de 804.284 asalariados—. En el último año se han pagado 230.358 horas extra cada semana a un total de 29.491 personas asalariadas de media. Sin embargo, se dejaron de pagar en ese mismo periodo 117.789 horas extra a 17.452 personas.

La secretaria de mujeres, igualdad y juventud, Ana Villaseñor, recuerda que esto "es un fraude y tiene una consecuencia muy grave: muchas personas que buscan trabajo no tienen una oportunidad y otras acumulan horas sin cobrar, por lo que no podemos aceptar que esa sea la forma de organizar el empleo".

Los datos muestran que las horas extraordinarias pagadas en Castilla-La Mancha se concentran principalmente en actividades vinculadas a la industria (34.819), el transporte (20.937) y la construcción (29.290).

En cuanto al volumen de horas no pagadas destacan las actividades de transporte (25.016), las actividades sanitarias y de servicios sociales (16.868), educación (11.623) y hostelería (9.606).

Datos nacionales

En el conjunto de España, esta práctica fraudulenta supone 2,54 millones de horas extras no pagadas que cada semana trabajan de media un total de 436.000 personas asalariadas.

Las horas extra no pagadas equivalen en todo el país a 68.000 puestos de trabajo a jornada completa y a 3.378 millones de euros al año que el empresariado deja de pagar en salarios, cotizaciones e impuestos.

De media, una persona afectada trabaja 5,8 horas extra no pagadas a la semana. Eso supone "regalar" a la empresa 148 euros a la semana o 7.696 euros al año entre sueldo y cotizaciones.

A nivel nacional, los sectores con mayor volumen de horas no pagadas son la educación (19,5 % de horas extra no pagadas), industria manufacturera (9,9 %), profesiones científicas y técnicas (9,8 %) y hostelería (8,9 %)

Si se atiende al porcentaje de trabajadores afectados, los sectores que encabezan la clasificación son las finanzas y los seguros (6,5 % de sus asalariados trabajan horas extra no pagadas) y educación (5,2 %)

La mayor carga de horas extraordinarias no remuneradas se concentra en la edición, la radiodifusión y la distribución de contenidos, con una media de 8,5 horas semanales. Les siguen la hostelería, con 7,5 horas, y el transporte y el almacenamiento, con 7 horas extra no pagadas a la semana.

"Regalar" el tiempo de trabajo

CCOO ha insistido en que debe reforzarse el control del cumplimiento de la normativa sobre jornada laboral para erradicar una práctica que vulnera los derechos de las personas trabajadoras, altera la competencia entre empresas y supone la disminución de los ingresos públicos.

Villaseñor recuerda que "la ley existe pero hay que hacerla cumplir porque nadie debería regalar su tiempo de trabajo. Cada hora trabajada tiene que pagarse, es una cuestión de derechos, de salarios y de creación de empleo".