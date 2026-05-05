Los sindicatos denuncian que se han perdido 429 empleos en el sector público de Castilla-La Mancha durante el mes de abril

La evolución favorable de los datos de paro en Castilla-La Mancha durante el pasado mes de abril ha confirmado el buen momento del mercado laboral en la región, aunque ha ratificado la peor posición comparativa de las mujeres y ha mostrado una inesperada caída del empleo público.

Durante el cuarto mes de 2026, la región perdió 429 afiliados a la Seguridad Social en los ámbitos de administración pública y defensa, educación y actividades sanitarias y de servicios sociales.

La bajada de cotizantes en la función pública contrasta con el aumento generalizado que ha registrado la comunidad autónoma: Castilla-La Mancha ha ganado casi 3.500 afiliados en los últimos 30 días.

Los sindicatos han señalado un descenso que consideran preocupante. Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han advertido sobre la "pérdida de peso" de los servicios públicos.

Por su parte, Comisiones Obreras ha afeado las "brechas en el mercado de trabajo", una división en la que han incluido "el género y el tipo de contratación según provincia", también la pérdida de empleo público.

El secretario de Empleo, Formación y Migraciones de CCOO en Castilla-La Mancha, Juan Carlos del Puerto, considera que "hay que profundizar en el empleo público" en la región.

La receta que ofrece la organización plantea conjugar la oferta de las administraciones públicas con el refuerzo de la calidad del empleo privado, un segmento "que hay que continuar mejorando gracias a las diferentes reformas del mercado laboral".

El lento descenso del paro femenino

En el caso de las mujeres, el desempleo se ha incrementado en términos comparativos: entre los hombres el paro ha bajado más deprisa que entre las mujeres en abril. En Castilla-La Mancha, hay 40.297 hombres parados (-2,7 % respecto a marzo) y 76.840 mujeres desempleadas (-1,6 %).

Por sexos y edad, hay más hombres menores de 25 años parados que mujeres (4.554 ellos, frente a 4.473 ellas), una realidad que cambia según avanza la edad: en el tramo de 25 a 29 años, los parados jóvenes son 3.392 y las paradas 4.784.

La diferencia aumenta en las siguientes cohortes, una "evidencia más de que las mujeres y su rol de cuidados", explican desde CCOO, tiene un impacto negativo en su acceso al empleo, "algo que no se da entre las más jóvenes que presentan mejores indicadores que los hombres".