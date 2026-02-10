Medio millar de tractores de Castilla-La Mancha participarán en la marcha convocada en Madrid este miércoles

Medio centenar de tractores llegados desde Castilla-La Mancha participarán este miércoles en la 'Gran Tractorada' convocada por Unión de Uniones para protestar en Madrid contra el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur y los recortes recogidos en la futura reforma de la PAC.

El portavoz de la organización en Castilla-La Mancha, Andrés García Vaquero, ha explicado en una nota de prensa que los planes iniciales eran movilizar 1.500 tractores desde la región, pero que esta cantidad se ha reducido un tercio por la limitación que ha impuesto la Delegación del Gobierno.

Los tractores castellanomanchegos entrarán a Madrid divididos en cinco columnas que se coordinarán con el resto de vehículos movilizados desde diferentes puntos de España para atravesar varios de los puntos emblemáticos de la capital hasta confluir en la Plaza de Colón y bajar hacia Atocha hasta el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Unión de Uniones ha señalado que en Castilla-La Mancha las salidas están organizadas desde Toledo, Cuenca y Guadalajara, con un punto de concentración situado en el municipio de Cedillo del Condado a las 7:00 horas.

El itinerario incluye entradas por Humanes, Fuenlabrada y Leganés, y un recorrido urbano por Legazpi, Puerta de Toledo, Catedral de la Almudena, Palacio Real, Plaza de España, Princesa, Alberto Aguilera, Colón y Puerta de Alcalá.

La llegada a Colón se prevé entre las 10:00 y 11:00 de la mañana según el desarrollo de la marcha y posibles paradas.

A las columnas de Castilla-La Mancha se sumarán columnas desde Castilla y León (Robregordo y El Espinar), además de tractores de Galicia (Ourense y Lugo), Asturias, Zamora, León —algunos ya en ruta—, Valencia, Cataluña, Cantabria y Aragón, entre otros. También se incorporarán tractores de la Comunidad de Madrid en puntos habilitados por la Delegación del Gobierno.

Reivindicaciones

La tractorada pide paralizar el acuerdo de Mercosur por su "impacto en el sector agrario y en el consumidor" además de denunciar "el control del mercado por parte de grandes multinacionales" y exigir que "no se recorte el presupuesto de la PAC ni se incremente la burocracia".

Unión de Uniones hace un llamamiento a los consumidores a acudir a Colón y a apoyar la movilización por la defensa de la cesta de la compra y la soberanía alimentaria. “El verdadero damnificado es el consumidor. Va a pagar alimentos de baja calidad a precios triplicados porque no va a haber oferta nacional que regule esos precios", aseguran desde la organización.

Por ello, piden a los madrileños "paciencia y apoyo" y que "piensen que lo que estamos haciendo no es solo por los agricultores y ganaderos, es por todos los consumidores de España".