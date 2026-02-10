ASAJA llevará ante la Fiscalía los daños de los conejos en el campo de Castilla-La Mancha: "Se ha desatendido el problema"

ASAJA Castilla-La Mancha ha iniciado los trámites para presentar una denuncia ante la Fiscalía de Castilla-La Mancha por los graves daños provocados por la sobrepoblación de conejos en el sector agrario de la región.

El Comité Ejecutivo Regional se ha reunido con los servicios jurídicos de la organización y ha comenzado a recopilar la documentación necesaria con el objetivo de formalizar la denuncia a lo largo de este mes.

Según ha explicado el presidente de ASAJA CLM, José María Fresneda, "el objetivo es poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía a fin de que inicie una investigación o diligencias informativas que permitan determinar la veracidad de una situación que venimos denunciando desde hace más de dos décadas y se ponga fin a un problema que la Administración ha desatendido".

La organización agraria está ultimando, en coordinación con su gabinete jurídico, toda la información necesaria para reflejar la magnitud de los daños, su alcance y el impacto económico que siguen generando en el campo castellanomanchego.

ASAJA CLM ha recordado que la Consejería de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Viceconsejería de Medio Ambiente, se ha limitado a declarar año tras año comarcas de emergencia cinegética temporal por daños de conejo de monte. Una medida que, según la organización, no ha reducido las poblaciones ni ha frenado los perjuicios en los cultivos.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publicó el pasado 5 de febrero una resolución por la que se declaraba emergencia cinegética temporal por daños de conejo de monte en 364 términos municipales de la región, 56 más que en la anterior resolución de 2025. Del total, 57 municipios corresponden a la provincia de Albacete, 30 a Ciudad Real, 107 a Cuenca, 55 a Guadalajara y 115 a Toledo.

Desprotección

Desde la organización se insiste en que esta declaración "no está actuando como una verdadera medida de protección para el agricultor", sino como una resolución de cobertura que no está solucionando el problema.

En este sentido, ASAJA CLM ha solicitado en reiteradas ocasiones, desde mayo de 2025 y al amparo de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, información sobre los planes de prevención de daños aprobados por la Consejería, las medidas objetivas incluidas y los resultados obtenidos, sin haber recibido respuesta hasta el momento.

"La ausencia de medidas efectivas y la falta de información técnica que justifique la declaración de comarca de emergencia cinegética nos ha llevado a considerar que la vía judicial es el mejor camino posible", ha asegurado Fresneda.

El dirigente agrario ha añadido que mantener "una estrategia fallida y sin transparencia solo agrava el problema y deja desprotegidos a los agricultores".

Finalmente, la organización ha trasladado un mensaje de apoyo a los agricultores afectados, asegurando que está recopilando pruebas y acompañando al sector para que esta situación se investigue y se adopten soluciones reales y eficaces, sin dejar de lado otros problemas que afectan al campo, como los recortes de la PAC o la falta de reciprocidad en los acuerdos comerciales.