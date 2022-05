Los agricultores de Castilla-La Mancha piden más agua para poder trabajar de manera "rentable"

Las organizaciones profesionales agrarias Asaja, Coag y Upa y Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha han trasladado al director general del Agua del Ministerio de la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), Teodoro Estrela Monreal, su decepción con la gestión del agua tras la ronda de contactos mantenidas con los presidentes de las confederaciones hidrográficas que más afectan a Castilla-La Mancha.

En un comunicado de prensa, las asociaciones agrarias han informado de la reunión con Estrela que han mantenido este miércoles y que han indicado que es por el momento, el colofón de las desarrolladas en los dos últimos meses con los presidentes de las Confederaciones del Guadiana, Tajo y Segura para buscar una solución a los planes de cuenca presentados por cada una de ellas.

A su entender, estos documentos "en modo alguno se satisfacen las demandas de los agricultores, ganaderos y, en general, la industria agroalimentaria, para garantizar una agricultura digna, rentable y garante de una producción de alimentos para la sociedad". A todos ellos, las organizaciones han pedido modificaciones que garanticen el uso sostenible y compatible del agua con el sector agroalimentario y todo apunta a que "no va a ser posible".

Sin avances

En concreto, el director de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, Juan Miguel del Real, ha señalado que en las reuniones "no ha habido avances en ninguno de los dos temas que más preocupan", ni en los datos de partida sobre los que se han construido los planes hidrológicos ni en materia de gobernanza del agua.

Sobre el primero, el sector agroalimentario ha presentado estudios que cuestionan los datos y las bases de cálculo sobre las que se han construido las medidas en los diferentes planes de cuenca, por lo que ha opinado que "sin acuerdo en los datos y en las variables sobre las que se calculan los recursos disponibles no puede existir acuerdo en las medidas que se han adoptado para este nuevo periodo de planificación".

Por su parte, el secretario general de ASAJA Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha criticado que los planes de cuenca no hayan tenido en cuenta factores "muy importantes y nuevos para España y para Europa", como la pandemia y la guerra en Ucrania, ya que ha denunciado que los planes hidrológicos, la PAC y la Agenda 2030 "no consideran la necesidad de producir alimentos y también olvidan el futuro de los jóvenes, que no pueden acceder al agua".

Además, el secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, ha valorado la creación de las mesas técnicas, "un proceso novedoso muy importante en materia de agua y con buena predisposición", pero ha lamentado que las organizaciones agrarias han llegado tarde y, ha señalado que, aunque no puedan influir en esta planificación, "al menos, se debería lanzar una propuesta de futuro con datos transparentes sobre la mesa".

Asimismo, la secretaria de Organización de COAG Castilla-La Mancha, Noelia Serrano, ha explicado que "muchas sanciones y situaciones dramáticas entre los agricultores se podrían haber evitado si los trámites administrativos hubieran estado en tiempo y forma". Por ello, ha subrayado la importancia de los recursos humanos en las confederaciones hidrográficas, que a su entender son escasos.

