Las granjas de Castilla-La Mancha se asoman al precipicio por la falta de pienso

Las explotaciones ganaderas de Castilla-La Mancha están al límite. La huelga de transportistas afronta su décimo día y cada vez tienen más problemas para dar de comer a sus animales. Los convoyes organizados por la Consejería de Agricultura con la colaboración de la Delegación del Gobierno no llegan para todos y en algunos casos, como el de Menasalbas, han tenido que ser los propios ganaderos los que se han organizado para poder alimentar a sus cabañas.

De esta agónica situación que han denunciado los productores de la región ha hablado la consejera portavoz de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Blanca Fernández, quien ha hecho un llamamiento a los transportistas en huelga para que se solidaricen con los ganaderos y dejen que los camiones de pienso lleguen a las explotaciones ganaderas..

En la rueda de prensa para explicar los acuerdos del Consejo de Gobierno, ha informado de que desde la Consejería de Agricultura se han organizado ya dos convoyes de 48 camiones de pienso con destino a las explotaciones ganaderas, que están llegando ya que van acompañados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y se está preparando otro convoy para los próximos días.

Pero ha pedido a los transportistas que se están manifestando que, por favor, dejen pasar los vehículos que transportan alimento para el ganado, porque muchas explotaciones ya no pueden dar de comer a los animales.

"Sabemos que no quieren arruinar a los ganaderos. Por favor, déjenles pasar y colaboren para que los animales no tengan que sufrir las consecuencias y la gente más humilde tenga que perder lo que tiene", ha pedido la consejera portavoz a los transportistas en huelga en unas declaraciones reproducidas por Efe.

Ha añadido que espera que el Gobierno de España acierte en las medidas que ha anunciado para el día 29 y ha afirmado que el diálogo y la interlocución son básicos para resolver conflictos.

UPA pide responsabilidad para que no muera el ganado

En términos similares se ha expresado la organización agraria UPA de Castilla-La Mancha quien en una nota de prensa ha pedido responsabilidad a los transportistas y que permitan que lleguen a las explotaciones ganaderas de la región los productos necesarios para alimentar a sus animales, porque temen que puedan llegar a morir por la falta de suministro.

UPA ha asegurado que comparte las reivindicaciones de los transportistas por la subida de precios de los carburantes, pero también les ha solicitado "algo de responsabilidad con los ganaderos que temen ver morir a sus animales por falta de alimento, ya que los productos ni entran ni salen debido a los piquetes, las amenazas y el miedo que sufren muchos de ellos".

Asimismo, ha advertido que "muchos ganaderos sienten incertidumbre al ver cómo ni pueden recibir alimentos, ni pueden dar salida a sus productos debido al parón de los transportistas en la región", a los que ha pedido responsabilidad "frente a la violencia y amenazas que han sufrido muchos ganaderos por parte de determinados grupos".

Y ha señalado que "por supuesto, no se les puede pedir que paren su actividad, muy mermada ya, pues si el ganadero para, el ganado muere".

UPA Castilla-La Mancha ha señalado: "Claro que compartimos el enfado de los transportistas, pero pedimos coherencia, solidaridad y unidad, porque ni siquiera podemos llevar a los animales al matadero", y ha añadido que "en la coyuntura actual los convocantes no garantizan servicios mínimos debido a su carácter de parón, e incluso de falta de comunicación a las autoridades".

"Esto no ha pasado nunca; que amenacen con no recoger, esto es algo inédito, y por eso pedimos responsabilidad", ha reiterado la organización agraria castellanomanchega, que ha advertido que "el sector agroalimentario es el pilar fundamental, básico para ofrecer alimentación a la sociedad", al tiempo que ha insistido en que "no permitirles trabajar es algo nunca visto en España".

En este sentido, ha hecho hincapié en que "transportistas, agricultores y ganaderos fueron un pilar fundamental durante el peor periodo de la pandemia" y ha abogado por que se mantenga esta unidad de acción "para no animarles a no trabajar, pues si un ganadero no trabaja, el ganado muere".

Sigue los temas que te interesan