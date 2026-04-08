CCOO exige al Gobierno de Castilla-La Mancha "dar un paso más y agilizar" la ley de industria

CCOO ha pedido este miércoles agilizar la ley de industria de Castilla-La Mancha, un proyecto del que "deben derivar las estrategias industriales y sectoriales y que serviría para coordinar el esfuerzo encaminado a reforzar la competitividad, atraer inversiones, reindustrializar zonas, promover suelo industrial, extender la digitalización y aumentar el empleo".

El sindicato ha expresado que hay "tres sectores estratégicos" a nivel industrial en la región: el agroalimentario, el energético y el aeronáutico. Por ello, es "imprescindible" seguir apostando por la soberanía energética e industrial.

CCOO ha valorado que haya un observatorio regional industrial, pero ha reclamado al Gobierno autonómico que dé "un paso más" y agilice la ley de industria de Castilla-La Mancha.

El secretario general de CCOO en Castilla La Mancha, Javier Ortega, y el secretario general de la Federación regional de Industria, Juan Cuevas, han afirmado que el observatorio le dice al Gobierno qué está pasando, pero "es la ley de industria la que debería decirle cuál es la caja de herramientas para actuar, incentivar y proteger la industria de nuestra región".

Ambos han manifestado su preocupación por aquellas empresas que "se escudan en la incertidumbre internacional y en el sobrecoste que va a suponer el desarrollo de su actividad para dejar en pausa las subidas salariales que, incluso, ya estaban acordadas".

Según Cuevas, ha habido sectores perjudicados por la política arancelaria, como el agroalimentario o el calzado, donde se han perdido entre 500 y 600 puestos de trabajo. "Son los que, alejados de los grandes polos industriales, generan arraigo en el territorio y evitan la despoblación, con puestos de trabajo cualificados y buenas condiciones laborales", ha afirmado.

Industria en cifras

Según CCOO, la industria en Castilla-La Mancha supone el 23 % del PIB regional, emplea a más de 155.000 personas y tiene más de 13.000 empresas y un volumen de negocio que supera los 39.000 millones de euros.

El pasado 2025, exportó más de 6.000 millones de euros y 8 de cada 10 empresas que se interesan por el comercio internacional son industriales. Y uno de cada tres euros que se generan en la comunidad lo genera el sector industrial.

"No solo la industria de Castilla-La Mancha tiene buena salud, sino que no para de crecer a todos los niveles. De hecho, se estima que el beneficio industrial está creciendo en torno al 12 %, por lo que esos márgenes empresariales son más que suficientes para abordar en condiciones la negociación colectiva".

"Somos una potencia en energía renovable instalada, la segunda del país, en las primeras posiciones en eólica y fotovoltaica. Y tenemos el objetivo de triplicar la instalación de energías limpias para 2030. El autoabastecimiento es la mejor herramienta para no depender de los vaivenes del sector energético, que lastra nuestra competitividad", ha sentenciado Ortega.