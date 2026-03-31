La deuda de Castilla-La Mancha baja al 28,3 % en el cierre de 2025: aunque mejora, es la tercera región con peor ratio

Emiliano García-Page ha reafirmado su compromiso con los servicios públicos en Talavera de la Reina. JCCM

Castilla-La Mancha ha cerrado 2025 como la segunda comunidad autónoma donde más se ha reducido el peso de la deuda pública en relación al producto interior bruto (PIB) respecto al ejercicio anterior.

Según los datos publicados este martes por el Banco de España, indicadores correspondientes al cuarto trimestre del pasado año, la región pasa de una ratio del 29,9 % en diciembre de 2024 al 28,3 % en el mismo periodo de 2025. El montante pendiente de pago se ha recortado hasta los 16.610 millones de euros.

No obstante, los territorios con mayores niveles relativos de deuda son la Comunidad Valenciana (40,7 %), la Región de Murcia (31,2%) y la propia Castilla-La Mancha. En Cataluña, la proporción se sitúa en 28,2 %.

El peso de la deuda autonómica ha caído en 1,6 puntos en el último año en Castilla-La Mancha. En el mismo periodo, la reducción de la ratio en el conjunto de las comunidades ha sido de 0,9 puntos. La reducción ha sido siete décimas más profunda en la región de la meseta sur.

En términos trimestrales, la deuda pública de Castilla-La Mancha se ha reducido en medio punto porcentual en relación a su PIB: desde el 28,8 % del tercer trimestre al 28,3 % del cierre de 2025.

La región mejora en tres décimas el indicador que arroja la media nacional también en la comparativa trimestral: en el conjunto de España, la caída fue de apenas dos décimas.

Además, Castilla-La Mancha se mantiene como la tercera región con mayor reducción en este indicador desde 2015, fecha del inicio de los gobiernos de Emiliano García-Page. En el segundo trimestre de 2015, la proporción de deuda sobre PIB se estiraba hasta el 35,4 %.

Desde entonces, la deuda regional en términos relativos ha menguado en 7,1 puntos, aproximadamente el doble que la media nacional. En España, el descenso ha sido de 3,6 puntos.

En un ejercicio de retrospectiva, Page ha lamentado el alza de la deuda pública durante el mandato de María Dolores de Cospedal por "los propios recortes que se dieron en los servicios públicos, que llevó aparejado recortes de población, de inversión, de empresas y de empleo; es decir, el caos".

Durante un acto celebrado en Talavera de la Reina (Toledo), el jefe del Ejecutivo regional ha manifestado su intención de "blindar hasta las últimas consecuencias el sistema social, el sanitario y social" sin que las turbulencias derivadas de la guerra en Oriente Próximo sirvan de excusa para un eventual ajuste.

En términos absolutos, la reducción de la deuda pública de Castilla-La Mancha en 2025 ha supuesto una descarga de 20 millones, de los que 11 corresponden al periodo comprendido entre octubre y diciembre.

La Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha defendido las "finanzas públicas saneadas" que caracterizan las cuentas de la comunidad.

Además, desde el departamento que encabeza Juan Alfonso Ruiz Molina han abundado en el "compromiso" del Gobierno regional para "no escatimar recursos públicos para atender a los colectivos más vulnerables e impulsar la actividad económica y la creación de empleo de calidad".