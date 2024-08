Decepción de Paco Cubelos al quedarse a las puertas de la final olímpica en K1 1.000

La talaverano Paco Cubelos acabó este sábado en tercera posición en la final B de K1 1000 de los Juegos Olímpicos de París, después de no haber podido acceder a la final A al quedar quinto en su semifinal.

El oro del K1 1000 se lo llevó el checo Josef Dostal (3:24.07), que destronó al húngaro Kopasz Bálint, relegado hoy al bronce (3:25.68), tras su compatriota Adam Varga (3:24.76), que fue plata en Tokio.

Al término de la que ha sido su tercera participación olímpica, el piragüista de Talavera de la Reina no ha escondido su pesar por no haber alcanzado la final: "Estoy cansado, muy cansado y un poco decepcionado, la verdad. No ha sido para nada lo que esperaba, no ha sido mi mejor rendimiento, ni mucho menos. Pero bueno, esto es deporte, y aunque he rendido bien durante todo el ciclo, los resultados esta vez no han estado de mi lado", ha comentado Cubelos.

"Estar en una final B delante es difícil y un buen resultado, pero no me consuela. Creo que está muy por debajo de lo que yo podía dar en este momento, pero no ha salido y ya está", ha agregado.

Cuando se le preguntó sobre qué pudo haber influido en su rendimiento, Cubelos ha resaltado que "no hay excusas que poner", que intentó "hacerlo lo mejor posible y hubo gente que cruzó la línea de meta antes". "Así es el deporte al final", ha subrayado.

"En los Juegos Olímpicos hay que rendir el día concreto a la hora concreta. Si no rindes al 100% en ese momento, habrá gente que esté por delante de ti. Así ha sido y solo me queda felicitar a los rivales que han sido mejores que yo", ha añadido.

Sobre su experiencia en sus terceros Juegos Olímpicos, admitió que le resulta difícil disfrutar del momento tras su desempeño.

"Podría decir que lo he disfrutado mucho, pero ahora mismo no es así. Espero poder disfrutar las horas que me quedan aquí, pero la verdad es que me cuesta", ha reconocido.

En cuanto a sus planes futuros, Cubelos ha manifestado que se tomará "unas vacaciones largas" y después verá "lo que depara el futuro".

"De momento, no pensaba más allá del día 10 de agosto de esta final. Ahora solo queda descansar, resetear y, cuando volvamos a la carga, intentar volver con las máximas ganas posibles", ha concluido.