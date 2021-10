El ciclista albaceteño Héctor Carretero deja Movistar y ficha por Kern Pharma

El Equipo Kern Pharma ha confirmado el regreso del castellano-manchego Héctor Carretero. Después de cinco temporadas compitiendo en el UCI World Tour con Movistar Team, el ciclista albaceteño regresa al seno del club donde se formó durante su etapa sub'23 con el maillot de Lizarte.

“Es toda una suerte poder volver a contar con Héctor Carretero en nuestras filas”, enuncia Manolo Azcona, su mentor en el Equipo Lizarte y actual presidente tanto del conjunto ‘rosa’ como del Equipo Kern Pharma. “Cuando llegó era un ‘juvenil’ más, pero poco a poco vimos cómo crecía a base de trabajo y disciplina para convertirse en un auténtico capitán dentro del equipo. Aquí llega con los galones ya puestos, porque es un ciclista valiente y con nivel que ha acumulado mucha experiencia en estos años con Movistar Team. Es un chaval fenomenal, que se deja querer, sincero y buena persona. Él quería volver con nosotros y nosotros, que volviera”.

“El fichaje de Héctor Carretero es una cuestión de atracción mutua”, explica Juanjo Oroz, mánager general y director deportivo del Equipo Kern Pharma, que ya trabajó con el manchego en el Equipo Lizarte en 2015 y 2016. “Es el momento de volver a unir nuestros caminos porque coinciden sus ambiciones y las nuestras. Carretero es un ciclista completo, sin puntos débiles, capaz de rendir en todos los terrenos y con la potencia necesaria para rematar en grupos reducidos. Está ante los mejores años de su vida deportiva, por cuanto ya posee la experiencia necesaria para sacar el máximo partido de sus cualidades, que son muy buenas”.

A sus 26 años, Héctor Carretero (1995, Madrigueras) atesora una gran experiencia que le ha llevado a lucirse en las mejores carreras del mundo. Esencial en el triunfo de Richard Carapaz en el Giro d’Italia 2019, ha destacado a título individual en escenarios del nivel de la Tirreno-Adriatico, ronda WorldTour transalpina en la que se anotó la clasificación de la Montaña en 2020. En la recién finalizada temporada inauguró su palmarés como profesional imponiéndose en la segunda etapa de la Vuelta a Asturias en una llegada reducida en la cual participó su futuro compañero Roger Adrià (4º).

“Me hice ciclista con Manolo Azcona”, recuerda con cierta emoción Héctor Carretero. “Él me enseñó en primer lugar a trabajar para mis compañeros, y después a ganar. Mi mentalidad está marcada por todo lo que me enseñaron Manolo y Juanjo Oroz cuando estaba en sub23. He cumplido un sueño compitiendo cinco temporadas en el UCI World Tour y era el momento de afrontar nuevos objetivos con nuevas motivaciones. Me gustaría aportar al Equipo Kern Pharma toda la experiencia que he recogido estos años. No vengo sólo para ganar carreras, sino para hacer mejores a mis compañeros y a mi equipo. Con la confianza mutua que existe entre el equipo y yo, será cuestión de tiempo y trabajo que alcancemos nuestros objetivos”.

