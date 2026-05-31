Broche de oro para reconocer a los mejores del curso en el CD Toledo

Nader Gabbhour y Rocío Lucena fueron los grandes triunfadores en la gala de premios del XVII Trofeo Celmantrans Sector 12, que se celebró este viernes en el Hotel Cigarral El Bosque con un multitudinario acto en el que se alcanzaron los 125 asistentes. Como cada temporada, la Asociación Cultural Foot-ball Toledo 1928 quiso reconocer con sus distinciones a los mejores jugadores de la campaña, tanto en el equipo masculino como en el femenino del CD Toledo.

En el caso del egipcio, se ha convertido en el primer futbolista extranjero que se hace con el premio, con 94 puntos. Le han escoltado en el podio sus compañeros Luis Molina, con 90, y Sergio Nanclares, con 87. Por lo que se refiere a las féminas, es la segunda vez que Rocío se impone, algo que sólo había conseguido hasta la fecha, pero en el cuadro masculino, Rufino Segovia. Con 68 puntos, fue la primera clasificada, por delante de Alzira Valero (39) y Carla Rodríguez (33).

Tras la entrega de los galardones a los ganadores, quienes agradecieron el apoyo recibido durante la temporada por los aficionados, tomó la palabra el CEO y propietario del CD Toledo, Fernando Núñez Lirio para reconocer que "como peñistas estáis ahí siempre, en las buenas y en las malas; sobre todo en las malas".

En relación con el ejercicio, apuntó que "todo parecía un sueño, conforme avanzaba la temporada se iban consiguiendo cosas, el equipo nos llevó a la Copa, y todo merece su reconocimiento". Por dicha razón, "emociona, pero también duele". Núñez insistió en que "el club ha dado un paso muy importante adelante", revelando también que la plantilla "ha sido ejemplar en su comportamiento". Quedó claro que mantiene la línea continuista y llegó incluso a ofrecer la renovación a Nader: "Esperemos que se rompa la maldición y que el ganador de este trofeo siga aquí la temporada siguiente".

Por su parte, el presidente de la AC Foot-Ball Toledo 1928, Pedro Saavedra, agradeció a todos los patrocinadores y colaboradores, entre ellos a Celmantrans, que da nombre al galardón, su apoyo para que la gala se celebre cada temporada. Lamentó todos los factores que se ha encontrado el CD Toledo en contra, pero repitió que la Peña seguirá brindando su respaldo al club.

Entre los asistentes, además de los ganadores, acudieron Luna y Chupi, los técnicos Borja Bardera y David Sánchez (del masculino y del femenino), así como el director deportivo Paco Gallardo y Fernando Núñez padre. La velada continuó con un cóctel en mirador del propio hotel, donde los presentes intercambiaron impresiones sobre la temporada recién concluida y la que está por empezar. Ojalá la gala del Trofeo Celmantrans Sector 12 de la 2026/27 sea con el ansiado ascenso.

Los premios fueron cortesía de Espadas Hermanos Moreno y joyería Ludeña Castellanos y el evento finalizó con una actuación musical a cargo de Ito Sáez.