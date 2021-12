El Betis hace añicos el sueño copero del Talavera en la prórroga

No hubo milagro, pero casi. El CF Talavera fue un más que digno rival de Copa del Rey ante todo un Real Betis, actual tercer clasificado en liga, al que le hizo sudar para lograr el pase a la siguiente ronda. Los talaveranos se adelantaban muy pronto por medio de Góngora, pero Borja Iglesias y Joaquín daban la vuelta al marcador hasta que a dos del final Perales llevaba el partido a la prórroga. En la segunda parte del añadido, Láinez y Canales condenaban a los talaveranos en un partido que tardarán en olvidar sus seguidores.

El choque no pudo empezar de mejor manera para los cerámicos. A los 6' de juego, el portero bético Joel Robles derribaba dentro del área a Rodrigo y el árbitro no dudaba en señalar el punto de penalti. Al veterano Góngora no le temblaba el pulso y hacía el 1-0.

Sin embargo, la explosión de júbilo duró poco en el municipal El Prado. Ocho minutos después, el internacional Borja Iglesias recibía un pase de Rodri dentro del área y no perdonaba ante Rubén Muñoz para anotar el empate.

En un primer momento, el Talavera acusó este golpe y estuvo muy cerca de pagarlo caro de no ser porque Bourdal rebañó de la misma línea un remate de Borja Iglesias. Pese al dominio del equipo de Pellegrini, los locales aguantaron bien y lograron mantener el empate hasta el descanso.

El inicio de la segunda parte de los talaveranos fue bastante bueno con tres ocasiones muy claras: un remate de cabeza de Rodrigo que picó en exceso, un tiro cruzado de Borja Díaz y un nuevo remate de Rodrigo que fallaba con todo a favor.

Este fulgurante arranque del Talavera tuvo un parón en seco al cuarto de hora de la segunda parte por un penalti de Añón a William Carvalho que discutió mucho la parroquia local. El veterano Joaquín era el encargado de poner a los suyos por delante y culminar la remontaba bética.

Quedaban treinta minutos por delante para la machada y el Talavera no arrojó la toalla frente a un Betis que con cada vez más espacios daba la impresión de que podía dar el golpe definitivo en cualquier jugada. Pese a todo, los locales fueron lo que siguieron rondando el gol con un disparo de Bourdal que se estrelló en el palo.

El premio a la insistencia llegó a dos minutos del final con el tanto del recién incorporado Perales que forzaba la prórroga.

El tiempo extra arrancó con susto para Talavera. William José, que acaba de entrar al terreno de juego gozó de una buena ocasión en un disparo que se marchó por encima de la portería de Miño. Mientras en la otra portería Borja Díaz tenía la suya, pero se encontraba con la intervención de Joel Robles.

La segunda parte de la prórroga evidenció la diferencia física de los dos equipos y lo larga que se le iba a hacer al Talavera. Los de Cea se salvaron en un remate de Pezzella que se estrelló en el larguero pero no pudieron con el disparo del mexicano Lainez en el 116' que hacía añicos su sueño copero.

Un par de minutos después, Canales aprovechaba un pase de Borja Iglesias para lograr el 2-4 que apeaba al CF Talavera de la competición del KO pero regalando una actuación difícil de olvidar a sus parroquianos.

Sigue los temas que te interesan