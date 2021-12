38-36 | El Incarlopsa Cuenca, fuera del Copa: dura derrota ante un equipo de inferior categoría

El Incarlopsa Cuenca cae ante el San Pablo Brugos, equipo de la División de Honor Plata, y queda eliminado, inesperadamente, en la segunda ronda de la Copa del Rey de Balonmano (38-36). Se trata de una dura derrota para un equipo que fue finalista en el año 2019 y que se vio sorprendido por un conjunto de inferior categoría.

En lo ocurrido en el encuentro tuvo mucho que ver el lateral ruso Ruslan Dashko, que hizo doce de los goles del conjunto burgalés, que llegó a contar, durante el partido, con una ventaja de hasta ocho goles.

Reacción de los visitantes

Sin embargo, el Incarlopsa no quiso rendirse tan pronto y, de la mano de los trece goles de Thiago Ponciano, logró igualar el marcador a falta de once minutos para el final. No fue suficiente ya que las dianas de Dashko y las paradas del montenegrino Mijuskovic hicieron que el encuentro se decantase del lado de los locales.

