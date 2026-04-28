La plantilla y el cuerpo técnico del CD Guadalajara denuncian "impagos": "La situación es grave e insostenible"

Los futbolistas y el cuerpo técnico del Club Deportivo Guadalajara han denunciado la "grave e insostenible situación" que atraviesan, ya que la entidad les debe varias mensualidades y primas.

Así lo ha comunicado este martes la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), detallando que tanto el primer equipo, en Primera RFEF, como el segundo, en Tercera RFEF, están afectados.

Por ello, han exigido "una solución inmediata y el cumplimiento íntegro de todas las obligaciones económicas pendientes por parte del club ante una situación que está al límite".

📄 COMUNICADO | 1ª y 2ª Plantilla y cuerpos técnicos del CD Guadalajara.



⚠️ GRAVE E INSOSTENIBLE situación que atraviesan desde hace tiempo.



📉 IMPAGOS: retrasos en los salarios y primas acordadas, que afectan a su estabilidad.



🔇 SILENCIO INSTITUCIONAL: falta de compromiso y… — AFE (@afefutbol) April 28, 2026

Según el escrito, el próximo 1 de mayo, el club deberá a la primera plantilla tres mensualidades, además de la prima de ascenso correspondiente a la temporada 2024/2025 y la de participación en la Copa del Rey 2025/2026.

En cuanto al filial, alcanzará cinco mensualidades sin cobrar, además de la prima por el ascenso de la temporada 2024/2025.

"Denunciamos la falta de comunicación y de responsabilidad por parte de la propiedad, que no ha dado la cara en ningún momento, limitándose a ofrecer respuestas ambiguas y sin ofrecer soluciones reales", han lamentado los damnificados.

Asimismo, han destacado que "pese a todo, los equipos mantienen el compromiso, profesionalidad y respeto hacia el escudo, la afición y la ciudad".