Más de 500 jugadores de 40 equipos competirán en La Despensa Futsal Cup a partir del próximo lunes

Más de 500 jugadores de 40 equipos tomarán parte la próxima semana de la tercera edición de La Despensa Futsal Cup, uno de los eventos de fútbol sala de base más importantes de la provincia.

Este torneo, que organiza el Club Deportivo Moprisala con el patrocinio de La Despensa Supermercados, cuenta con la colaboración de los ayuntamientos de Toledo y Olías del Rey, en cuyos pabellones se celebrarán los cerca de 100 partidos programados para los días 29, 30 y 31 de marzo.

El acto de presentación ha contado con la presencia de José Manuel Sánchez Monroy, director del Club Deportivo Moprisala; Luis Aznal, director de Comunicación de La Despensa Supermercados; Charo Navas, alcaldesa de Olías del Rey; Cosme Vega, concejal de Deportes del municipio; Rubén Lozano, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Toledo; y Juan Abellán, presidente del Comité de Fútbol Sala de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha.

Como han informado los organizadores, el torneo se disputará en cuatro categorías -benjamín, alevín, infantil y cadete- por lo que en él tomarán parte chavales con edades comprendidas entre los 8 y los 16 años.

En esta tercera edición participarán algunos de los clubes más destacados del fútbol sala nacional, muchos de ellos líderes en sus respectivas competiciones territoriales como Jimbee Cartagena, Sala 10 Zaragoza o Ciudad de Móstoles FS, además de entidades de gran nivel como Eixample (Barcelona), Alcorcón FS, Talavera FS o Colegio El Valle de Madrid, entre otros.

En total, habrá representantes de cinco comunidades autónomas: Cataluña, Murcia, Madrid, Aragón y Castilla-La Mancha.

Calendario de competición

La fase de grupos se disputará durante los días 29 y 30 de manera ininterrumpida en los pabellones de Olías del Rey, Javier Lozano y el Polígono, estos dos últimos en la capital regional.

El martes 31 de marzo quedará reservado para la fase final, que se celebrará de manera íntegra en Olías del Rey. Por la mañana, de 10:00 a 14:00 horas, se jugarán las semifinales de las cuatro categorías, mientras que por la tarde, de 16:00 a 20:00 horas, tendrán lugar las finales en el mismo orden.

Todos los jugadores recibirán una camiseta conmemorativa diseñada para la ocasión, que incluye los escudos de los clubes participantes en esta tercera edición.

Desde La Despensa Supermercados destacan que el patrocinio "refuerza el compromiso de la compañía con la responsabilidad social corporativa, apoyando iniciativas que promueven valores fundamentales del deporte base como el compañerismo, el esfuerzo y la sana competitividad".