Solo 10 % de los alumnos de FP en Castilla-La Mancha estudia en la privada, pero la falta de ciclos obliga a "migrar o pagar"

Un total de 45.215 alumnos han cursado estudios de Formación Profesional (FP) en Castilla-La Mancha durante el año escolar 2024/2025. De ellos, 4.909 —el 10,9 % del total— estuvieron matriculados en centros privados, tanto en modalidad presencial como a distancia.

Según los datos que arroja el informe La FP en venta: cómo la privatización está robando el futuro de la juventud, una investigación realizada por Comisiones Obreras que sitúa a Castilla-La Mancha entre las comunidades autónomas que disponen de una "red pública predominante", aunque advierte de la existencia de "debilidades estructurales".

Según el estudio, los problemas de este tipo de formación en la región "se concentran en la falta de equipamientos, de empresas suficientes para prácticas o en la dificultad para acceder a determinados ciclos estratégicos".

La investigación realizada por la organización sindical ha detectado que en Castilla-La Mancha "la baja densidad empresarial y la dispersión territorial dificultan la disponibilidad de prácticas y el acceso efectivo a determinados ciclos", una realidad que se recrudece "especialmente en las zonas rurales".

El ensayo considera que en la comunidad autónoma "el riesgo no es tanto la privatización como la desigualdad territorial". Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas con menor porcentaje de estudiantes enrolados en ciclos formativos ofrecidos por instituciones privadas.

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No obstante, desde CCOO advierten de que "sin una red pública suficientemente equipada, con una amplia presencia en todo el territorio y sin políticas activas de apoyo a las empresas formativas, la FP pierde capacidad para actuar como palanca de cohesión social y territorial".

En Castilla-La Mancha, las titulaciones ofertadas en privada y "no presentes o muy limitadas" en la oferta pública se corresponden con los ciclos de Imagen para el Diagnóstico, Higiene Bucodental y DAM/DAW (Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma/Desarrollo de Aplicaciones Web). Se trata de tres estudios de grado superior.

Frente al acceso por renta y territorio

El informe explica que los ciclos "de mayor valor en el mercado laboral están filtrados por la capacidad de pago". Para un alumno que no obtiene una plaza en la red pública, "la única alternativa real es pagar una matrícula privada, a menudo elevada", subrayan desde CCOO.

Castilla-La Mancha es una región donde la enseñanza pública es aún mayoritaria, pero a la que le caracteriza una alta dispersión poblacional. La conjunción de ambas premisas constriñe la oferta de algunos grados concretos. "La ausencia de determinados ciclos públicos en comarcas rurales o ciudades medias produce un efecto similar: o se migra o se paga".

CCOO ha planteado la necesidad de establecer un marco regulatorio para la FP privada, una normativa que trataría de "evitar que el crecimiento de la FP consolide un sistema educativo segmentado por renta y territorio".