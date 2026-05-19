María dirige el instituto con la mejor nota de la PAU en Castilla-La Mancha: "Memorizar ya no sirve"

El IES Maestro Juan de Ávila de Ciudad Real afronta la presente convocatoria no solo como el instituto público con la nota más alta en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) —su alumna Paula Jurado Muñoz logró un 13,975/14 —sino como el caso de éxito de una metodología educativa que huye del memorizar por memorizar.

Se trata del primer instituto de secundaria creado en toda la provincia, fue fundado en 1843. Sus más de 180 años de historia se mezclan hoy con el zumbido de las impresoras 3D, las voces de una radio escolar que no descansa y el barullo del aula del futuro donde los adolescentes aprenden de forma activa.

A las puertas de que 9.500 estudiantes castellanomanchegos se examinen de la selectividad ordinaria (8, 9 y 10 de junio), su directora, María del Prado Alba Paredes, asegura que Paula es el reflejo de una alumna brillante que encontró en este ecosistema académico el lugar perfecto para no ponerse límites.

Paula Jurado Muñoz recogiendo el Premio Extraordinario de ESO, Bachillerato, Enseñanzas Artísticas y FP que entrega la Junta de Comunidades. Cedida

"Siempre ha sido una niña excelente, de hecho, la propusimos para los premios extraordinarios de la ESO y de Bachillerato, y ambos los obtuvo", subraya. La máxima dirigente del IES Maestro Juan de Ávila sostiene que, aunque el talento en este caso es innato, el modelo educativo fue determinante para rozar la perfección.

"En otro centro podría haber sacado también la máxima nota, pero aquí ha estado inmersa en proyectos de innovación durante toda su etapa", explica. Aunque ha cambiado de ubicación dos veces, su actual sede alberga una biblioteca con 18.000 ejemplares y un Museo de Ciencias Naturales propio que conviven con el primer "Aula del Futuro " de Ciudad Real capital.

El IES Maestro Juan de Ávila de Ciudad Real luce con orgullo la Placa de Honor de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.

El Ministerio de Educación, entonces presidido por Pilar Alegría, concedió el ingreso del IES Maestro Juan de Ávila en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, con la categoría de placa de honor, como reconocimiento oficial a su ejemplar labor educativa y su impacto cultural a lo largo de sus casi dos siglos de vida.

"Aula Activa Juan de Ávila"

Aula del futuro del IES Maestro Juan de Ávila de Ciudad Real. Cedida

Este espacio es el corazón tecnológico del centro y le ha valido el sello de calidad STEAM de Castilla-La Mancha. El diseño, el mobiliario y la tecnología se combinan para que el aprendizaje se base en retos y problemas y el docente deje de ser un emisor para convertirse en un guía.

"Tenemos espacio para interactuar, crear, investigar y explorar; es un cambio de mentalidad", señala la directora. Mientras los alumnos de bachillerato desarrollan proyectos con robots como 'Maesailo' y 'Rupert Robots', los más pequeños se forman entre tesoros históricos.

Alumnos del IES Maestro Juan de Ávila de Ciudad Real. Cedida

Esta nueva forma de educar nace del proyecto europeo Future Classroom Lab y en España, su desarrollo recae en el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF).

La innovación tiene una cara social en el Juan de Ávila a través de iniciativas como 'Mi vida en cómic', donde se narran las vivencias de estudiantes refugiados. "Buscamos la inclusión y participamos en todo: desde las olimpiadas de matemáticas hasta las ligas de debate donde llevamos a chicos de segundo de la ESO", detalla Alba Paredes.

Más allá de la mejor nota de la PAU, esa apuesta porque los menores "se manchen y aprendan con sus propias manos" les ha dado frutos colectivos. Recientemente, un grupo de bachillerato ha ganado un premio de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

Radio escolar del IES Maestro Juan de Ávila de Ciudad Real. Cedida

Su lema "cerca de ti para llevarte lejos" será el eslogan de la UCLM el curso que viene. "Me hace mucha ilusión, les dan un portátil y al centro 6.000 euros que nos ayudan a seguir creciendo", celebra emocionada.

Después de ocho años al frente de la dirección, María del Prado tiene claro que la fórmula de su éxito reside en una gestión que prioriza el deseo del alumno. "Hacemos un auténtico encaje de bolillos para asegurar que cada uno curse la asignatura que realmente le gusta".

M. Prado Alba Paredes, directora del IES Maestro Juan de Ávila. Cedida

Con la selectividad a la vuelta de la esquina, el objetivo no es solo repetir la mejor nota de la región, sino demostrar que si no hay motivación personal por lo que estudian, el esfuerzo académico nunca alcanzará la excelencia. "Memorizar ya no sirve, hay que motivarles, aunque eso requiere que los profesores y las familias se impliquen más", sentencia.