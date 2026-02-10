El 85 % de los profesores de Castilla-La Mancha advierte de un aumento de la conflictividad en las aulas

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Castilla-La Mancha (STE) ha alertado de que el 85,11 % del profesorado percibe un aumento de la conflictividad en los centros educativos de la región.

Así lo ha reflejado en un informe realizado a partir de la macroencuesta estatal de STEs-i, advirtiendo del deterioro del clima de convivencia en los centros educativos. En concreto, el 88,27 % detecta un incremento de las agresiones por parte del alumnado y un 81,81 % por parte de las familias.

"Esto está provocando un elevado nivel de estrés y un aumento de las bajas vinculadas a la salud mental. La falta de protocolos claros y de respaldo efectivo cuando se producen agresiones deja al profesorado en una situación de vulnerabilidad que no es aceptable en un servicio público esencial como la educación", ha denunciado el sindicato.

Asimismo, el informe recoge otros elementos que afectan al malestar docente como la burocracia excesiva, denunciada por el 96,43 % del profesorado; la falta de recursos materiales y humanos, por el 73,38 %; la pérdida de poder adquisitivo y la sensación de falta de reconocimiento social e institucional, compartida por más del 85 %.

Ratios "elevadas"

Por otro lado, el 92,39 % de los profesores de la comunidad critican que existen "ratios elevadas" en las aulas, un hecho que "dificulta la enseñanza".

Esto genera un amplio malestar entre los docentes, que también critican el aumento del 208 % en las dos últimas décadas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, "sin que se incrementen los recursos necesarios".

Por último, el sindicato señala que solo el 58,56 % del profesorado considera que su trabajo es "digno y adecuado", una percepción que es consecuencia directa de "la sobrecarga, la precariedad, la conflictividad y el escaso respaldo institucional".

"Esta situación alimenta un proceso de abandono progresivo de la profesión, en línea con las alertas internacionales", han sentenciado, a la vez que han reclamado una "dignificación" de la docencia.