Castilla-La Mancha aprueba un nuevo decreto para programas bilingües y plurilingües: beneficiará a 85.000 alumnos

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha celebrado este martes ha aprobado el decreto que establece el marco normativo para el desarrollo de los programas bilingües y plurilingües en las etapas educativas no universitarias, en los centros educativos de la región sostenidos con fondos públicos. Beneficiará a un total de 84.547 alumnos y a 3.945 profesores.

Así lo ha explicado en rueda de prensa el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, que ha detallado que el decreto sustituye al aprobado en 2017.

"Busca adecuarse a la normativa actual y recoger las opiniones de los centros educativos a lo largo de estos años de experiencia, con el fin de dotar a estos programas de mayor calidad, eficacia y equidad. Y trata de que de que se adapten al contexto educativo actual", ha indicado.

Pastor ha detallado que el marco normativo se estructura en "ocho grandes capítulos" y beneficiará a los citados alumnos y profesores de 434 centros educativos -38 públicos y 76 concertados-, que desarrollan 576 programas bilingües y plurilingües.

Novedades

Pastor ha adelantado que el decreto introduce novedades en la duración del periodo de abandono de los programas, ya que los centros necesitarán para ello "un solo curso o dos".

También en la exigencia del nivel de competencia lingüística del profesorado, que deberá ser de nivel B2 para los centros de Educación Infantil y Primaria y C1 a partir de Secundaria.

"Habrá una excepción para los docentes que lleven al menos 10 meses de experiencia previa desde el curso 2018/2019 al frente de estos programas, a quienes se permitirá continuar con el B2", ha sentenciado el consejero.

Pruebas de idioma

Por otro lado, el consejero ha anunciado que el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publicará este miércoles la convocatoria de las pruebas libres que oferta la Junta en las escuelas oficiales de idiomas para la obtención de los títulos de los niveles básicos de A2, intermedio del B1, intermedio del B2, avanzado del C1 y avanzado del C2.

Los exámenes se van a realizar entre el 22 de mayo y el 17 de junio en una primera convocatoria y entre el 2 y el 15 de septiembre en convocatoria extraordinaria. La presentación de solicitudes se abrirá el día 12 de febrero y estará abierta hasta el día 25 de ese mismo mes, en las sedes de las escuelas oficiales de idiomas o en los espacios autorizados.

"Son pruebas libres para todo el alumnado que quiera presentarse a obtener un título sin haber cursado los estudios en las escuelas oficiales de idiomas y tendrán una bonificación en las tasas del 50 % todos aquellos que pertenezcan a la familia numerosa", ha explicado.

También habrá una excepción total del pago para las personas que pertenecen a familia numerosa de categoría especial, quienes tengan una discapacidad superior al 33 por ciento, quienes sean víctimas de atentados terroristas o de violencia de género y aquellas personas que tengan una renta igual o inferior a la que les da la percepción del ingreso mínimo de solidaridad.