Excepcional hallazgo en un yacimiento de Los Yébenes: un crómlech prehistórico de 12 metros de diámetro

El yacimiento de La Chorrera del municipio toledano de Los Yébenes ha desvelado un crómlech de 12 metros de diámetro en cuyo centro se alzaba un menhir que pudo superar los dos metros de altura.

Así ha informado el Ayuntamiento de la localidad tras terminar la última campaña de excavaciones, enmarcadas en el proyecto 'Entre dos tierras'. Estos trabajos han permitido definir una estructura que en la primera intervención había sido identificada como un túmulo con doble anillo megalítico y ahora se ha revelado como un espacio de reunión y ritual de las poblaciones prehistóricas.

Bajo la dirección del arqueólogo de la Universidad Complutense de Madrid (UCLM) Arturo Ruiz Taboada, los estudios han podido reconstruir buena parte de la configuración original del monumento.

En la cota superior se situaba un gran crómlech de aproximadamente 12 metros de diámetro, en cuyo centro se alzaba un menhir que pudo superar los dos metros de altura. De los 24 ortostatos que originalmente componían el círculo se conservan cinco, cuya disposición ha bastado para que el equipo científico reconstruya el trazado completo de la estructura.

Un segundo anillo de piedras rodeaba el crómlech, delimitando lo que pudo funcionar como corredor de acceso al monumento central, algo que refuerza la lectura del conjunto como un espacio articulado y planificado, no como una acumulación casual de piedras.

Además, en el entorno próximo se han documentado varias alineaciones de menhires orientadas hacia la pieza central del crómlech.

Esta distribución obliga a ver La Chorrera como parte de un territorio ritual más extenso, en el que cada una de sus estructuras dialoga con las demás.

La datación del conjunto podría remontarse hasta época neolítica o calcolítica. Durante esta campaña se ha constatado que el espacio permaneció en uso durante cerca de 4.000 años, con una fase final que llegó en la Edad del Hierro.

Ahora, los trabajos de excavación se han interrumpido hasta el próximo año y las zonas intervenidas han sido cubiertas para protegerlas de las inclemencias meteorológicas.

Salto cualitativo de la investigación

Ruiz Taboada ha destacado el salto cualitativo que ha supuesto esta campaña. "Hemos pasado de una hipótesis de trabajo inicial a identificar un complejo paisaje megalítico que se articula en torno al Valle del Algodor, cuyo centro es La Chorrera", ha reconocido.

Asimismo, ha añadido que este yacimiento aglutina varios periodos históricos, lo que en un futuro permitirá conocer la forma de vida de la sociedad monteña durante la prehistoria.

Por su parte, el alcalde de Los Yébenes, Jesús Pérez Martín, también ha valorado los resultados de esta campaña y ha afirmado que seguirán apostando por el proyecto.

"Estamos convencidos de su importancia científica y cultural. Y de lo que representa para Los Yébenes", ha sentenciado.