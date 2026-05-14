La UCLM organiza visitas guiadas gratuitas por sus edificios históricos en Toledo con motivo del Corpus 2026

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), a través del Vicerrectorado de Proyección Universitaria, ha organizado un programa de visitas guiadas a los edificios patrimoniales del campus de Toledo en el marco de las actividades culturales conmemorativas del Corpus Christi 2026.

Según ha informado la institución académica en nota de prensa, la iniciativa ofrecerá a la ciudadanía la posibilidad de conocer algunos de los espacios históricos más representativos de la institución académica desde una perspectiva divulgativa y cultural.

El programa incluye tres itinerarios: Un paseo por la Real Fábrica de Armas de Toledo: de ciudad industrial a ciudad del conocimiento, Palacios de la UCLM: entre la esfera doméstica y el servicio público, y Espacios conventuales: de la vida espiritual a la vida académica.

Las visitas, de carácter gratuito, se desarrollarán entre los días 18 de mayo y 1 de junio en distintos horarios de mañana y tarde, y cada grupo contará con un máximo de 25 plazas y será necesaria inscripción previa.

Los puntos de encuentro establecidos para el inicio de las rutas serán la puerta mudéjar del convento de Madre de Dios en el caso de las visitas al edificio San Pedro Mártir-Madre de Dios, la entrada principal del edificio de Sabatini para el itinerario del campus de la antigua fábrica de armas, y la plaza de Padilla para las visitas a los palacios universitarios.

Como complemento a estas actividades, el 3 de junio la iglesia-paraninfo de San Pedro Mártir acogerá la jornada 'A la luz de 800 años: la Catedral de Toledo', que incluye una conferencia de la profesora María José Lop y el concierto de la orquesta sinfónica de la UCLM y la coral universitaria del campus.