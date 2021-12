38 artistas toledanos denunciarán a golpe de melodía la situación del río Tajo

El grupo Balkan Bomba se sumará con un tema inédito al disco doble 'Música por el Tajo', que ha cerrado la lista de adhesiones musicales con 38 nombres de grupos y solistas de la ciudad de Toledo y su provincia.

La creación de este disco se encuentra en el marco del proyecto de micromecenazgo 'Música por el Tajo: 50 años sin nuestro río', que lanzó la Real Fundación de Toledo a principios de noviembre, según ha informado la propia institución en nota de prensa.

Además de Balkan Bomba, se han incluido Eva Medina y José Ángel Pérez, ex del grupo Bali&Cía. De modo que el disco estará formado con la música de Veintiuno, María Toledo, Julián Maeso, Ana Alcaide, Alberto Torres, Javier Ulises Illán, Mosquera Celtic Band, Pilar Moxó, El Pecho de Andy, Lucía Santiago, Titular Mads, May, Ethnos Atramo, Almez, Kike Calzada, Los Hidrocálidos, Bajo Cuerda, Juan Luzardo, Coronel Lynch, Lobos Negros, John Duer & The Blues Freaks, Alfredo Copeiro, Yoikol, Triple J Band, Estrella Fugaz, La Mujer Árbol, Riflix, Diego Mejías, Nocturnia, Canela&Cía, Niebla, Fernando Bernácer y Miguel Montana.

Será una "completísima" combinación de estilos musicales que recorrerá desde el pop hasta el rock, pasando por el flamenco. Incluirá melodías antiguas, tradicionales y contemporáneas, jazz y música electrónica que visibilizarán la "pésima situación" del Tajo, ha manifestado.

De este modo, el disco doble tiene como objetivo concienciar de la "grave" situación medioambiental que soporta cada día el río, en junio, cuando se cumplirán 50 años desde que se prohibió el baño a su paso por la capital.

La Real Fundación de Toledo ha recordado a los ciudadanos de toda la cuenca del Tajo que aun pueden colaborar con este proyecto como mecenas antes del 19 de diciembre.

Recaudación y patrocinio

Actualmente, la iniciativa ha recibido varias recompensas que van desde los 15 euros, que incluye la posibilidad de descargar el disco digital, hasta los 250 euros. Asimismo, desde la Real Fundación se ha destacado el apoyo de los empresarios de Toledo al proyecto, que ya cuenta con el Grupo Vive Toledo como patrocinador principal; con Producciones Múltiple como patrocinador técnico; y con Qualery, Street and Soul, Rutas de Toledo y La Botica Inmobiliaria como empresas colaboradoras.

La Real Fundación de Toledo ha agradecido la respuesta de los ciudadanos y empresas a esta llamada a la unión por una causa "tan importante" para la ciudad de Toledo como es su río.

Así, ha recordado que hace apenas medio siglo, los toledanos se bañaban en sus aguas y, por el contrario, hoy han desaparecido prácticamente todas las especies autóctonas de peces, mamíferos, anfibios y moluscos.

Del mismo modo, han desaparecido multitud de oficios ligados al río, se han perdido todos sus aprovechamientos culturales y de ocio y se ha generado una enorme fractura entre la ciudadanía y el Tajo, pese a que este fenómeno natural fue el origen de la ciudad de Toledo y de otras muchas ciudades ribereñas como Aranjuez o Talavera de la Reina.

Sigue los temas que te interesan