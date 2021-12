Gervasio Sánchez recibe en Guadalajara el Premio Internacional de Periodismo "Manu Leguineche"

El fotoperiodista Gervasio Sánchez ha recibido en la tarde de este jueves el Premio Internacional de Periodismo 'Cátedra Manu Leguineche' en un acto celebrado en el castillo de Piedra Bermeja de Brihuega (Guadalajara) y donde las instituciones y entidades participantes en la concesión de este galardón han coincidido en destacar la trayectoria profesional, la independencia y el compromiso con la libertad del homenajeado.

Con Brihuega como escenario, al ser la localidad en la que pasó gran parte de su vida Manu Leguineche, emocionado, Gervasio Sánchez ha recogido este galardón en su IX edición, feliz especialmente porque dicho reconocimiento tenga el nombre de quien fue su amigo. "Me considero un hijo de Manu, al que leía muchos años antes de conocerlo".

En su intervención, además de recordar al 'jefe de la Tribu' como un gran defensor del periodismo puro y un adelantado a su época, ha aprovechado también para referirse a él como un periodista "rabiosamente independente", que siempre actuó con "rigor, dignidad y maestría y que prefirió nadar a contracorriente antes que sentir coartados los principios en los que creía".

Un premio que otorga la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), junto con la Diputación de Guadalajara, el Ayuntamiento de Brihuega.

Foto de familia en la entrega del premio a Gervasio Sánchez

Mirar y ver

Para el presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, Nemesio Rodríguez, hay periodistas que miran y no ven nada, los hay que miran y lo ven todo igual y también los hay quienes ponen la mirada donde no están los focos y ahí ha colocado a Gervasio, un defensor de la libertad de expresión y del libre ejercicio del periodismo que ejerce esta profesión, animado por la curiosidad, cuya mirada "es de ida y vuelta" y que no descansa hasta colocar los hechos ante el lector.

Por su parte, el presidente de la Diputación, José Luis Vega, cree que Gervasio ejemplifica el periodismo total, el periodismo con mayúsculas, resaltando su trayectoria profesional no solo fuera de las fronteras sino en tierra y en momentos de pandemia. "Es un profesional que utiliza la imagen y la palabra para narrar historias que tocan, como la pandemia, un periodista vocacional y este premio es un reconocimiento a su compromiso con la libertad de la información y la defensa de los derechos humanos".

Para Vega, el activismo de Gervasio se visualiza en su búsqueda de la verdad como lo fue el de Manu Leguineche dijo tras recordar a los periodistas que han perdido la vida asesinados o secuestrados ejerciendo esta profesión.

Un acto todavía restringido debido a la pandemia en el que el alcalde de Brihuega, Luis Viejo, ha dado también la enhorabuena al periodista en nombre de Brihuega. "A los que ahuyentan la verdad hay que enseñarles el rostro de los huérfanos de la guerra", ha concluido.

Capital espiritual del periodismo

El periodista y comunicador Iñaki Gabilondo se ha referido a Brihuega como "la capital espiritual del periodismo" y cree que encuentros como este se convierten también en una "especie de meditación" de una profesión que ha repasado y en cuya cúspide a situado a Gervasio Sánchez y a Manu Leguineche.

Del galardonado han sido todo palabras de elogio no solo por su ética absoluta y su lógica sino por su visión del periodismo y de la vida y también por su independencia frente al "pánico financiero" que se vive hoy en día en muchos medios de comunicación.

El vicerrector de la Universidad de Alcalá, Carmelo García, ha dado la bienvenida a Gervasio al claustro de profesores de la universidad como profesor honorífico, reconocimiento parejo al del galardón recibido esta tarde. "Para nosotros es un verdadero honor", ha puntualizado.

Tras el acto de entrega de este galardón han visitado la exposición titulada 'Manu, corresponsal de paz en la Alcarria', de la mano de sus promotores, los periodistas Pedro Aguilar y Raúl Conde.

