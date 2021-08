Ibai Llanos cuenta cómo se 'coló' en la cena de Messi con los jugadores del Barça

La cena de despedida de Leo Messi en su casa contó con algunos de los futbolistas del vestuario del Barça, pero también hubo dos invitados especiales, dos streamers: el español Ibai Llanos y el argentino Coscu. Las redes explotaron y un día después Ibai ha explicado cómo acabó cenando en la casa del astro argentino el día que decía adiós al Barcelona:

"Estábamos con el Kun y hablamos por videollamada con Messi y ahí se quedó. Al día siguiente, Messi se va del Barça. Ahí dije 'ya sí que no le conocemos nunca'. De esto, obviamente, no había hablado con Messi nunca, ni le pregunté al Kun ni nada".

"Al día siguiente, el Kun nos dijo de ir a cenar. Él, que está ya metido a tope con la pretemporada, su nutricionista, el nuevo preparador físico..., cena a las 7-8 de la tarde. Cojonudo. Vamos a cenar porque Coscu ya se iba de España, era la última noche de Coscu en España".

Coscu, en la cena de Messi

"El Kun viene a casa. Nos montamos en el coche y vamos a cenar con su hermano, que ya estaba en el restaurante. Mientras vamos en el coche pongo un tuit alegrándome de que iba perdiendo el PSG contra el Troyes. Pensé 'está muy lejos el restaurante'".

"De repente llegamos a un sitio. Estaba viendo un partido del Lol y veo a tres o cuarto paparazis y digo '¿esto qué es?' Todos llamándome y pensé 'el Kun nos ha traído a su casa de Barcelona, la prensa lo sabe y han venido a preguntarle a ver qué piensa de lo de Messi'. Y yo pensaba: '¿qué está pasando?' Yo saludé sin saber a dónde estaba yendo. Yo estaba tranquilo porque pensaba que iba a un restaurante".

"Entramos y salió un señor de seguridad. Ahí pensaba que estábamos en un restaurante top. Cuando estábamos subiendo con el coche para aparcar me dijo el Kun ‘este es el mejor restaurante de Barcelona’ y pensé ‘me voy a poner hasta arriba’. Yo estaba flipando porque era un restaurante muy privado".

"Me bajo del coche y veo a la madre del Kun y me dice ‘Ibai, disfruta, esto solo pasa una vez en la vida’. Yo no me podía creer lo que me iba a comer, y era muy feliz. Pensé ‘esto tiene que ser súper caro, ojalá me invite el Kun’".

"Era un sitio muy moderno que podía ser un restaurante top. Sigo andando y veo a Coscu que se tapa la cara. En ese momento, se dio cuenta de que estábamos en la casa de Messi, después de lo que nos dijo la madre del Kun. Me dice ‘Ibai, no sabes dónde estamos, ¿no? Estamos en la casa de Messi’. Bajo dos escaleras y veo a Messi, Jordi Alba y Busquets. Messi con una camiseta de Batman, descalzo y con unos pantalones de los Chicago Bulls".

Messi y Agüero organizando que sea sorpresa para Ibai que iba a la cena despedida.



Agüero: "E' te quedaste pálido, pa"



Tipazos. pic.twitter.com/mG3ZXcEjDI — Facu López (@FaacuLopez__) August 8, 2021

"Digo ‘necesito ir al baño, porque me acabo de dar cuenta de que estoy en casa de Messi cuando he visto a Messi’. Y el Kun riéndose. Messi hizo una cena de despedida. A Coscu y a mí nos conocía de hacía tiempo, dijo que nos iba a conocer y le dijo al Kun que nos llevara a la cena. Messi y el Kun nos hicieron a Coscu y a mí una sorpresa".

Cómo es Messi

"Messi es muy del Barça. Es muy, muy del Barça. El cariño que le tiene a la gente es una locura. Es un chaval normal, majo, ve Twitch, conoce a algún streamer, ve TikTok... Yo creo que si muchos le conocierais confirmaríais lo grande que es Messi, es impresionante".

"Messi y Kun se hacen bromas. Messi no paraba de hablar con Coscu y conmigo, yo creo que le caímos bien, le interesan los streamers. Era alucinante, porque estábamos representando al chat, al pueblo...".

¡UN MADRIDISTA EN LA CASA DE MESSI! Imperdible anécdota de Ibai tras su comida con Leo: atención a lo que dijo Jordi Alba...



@IbaiLlanos pic.twitter.com/6Iw3oWKCc2 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 8, 2021

"Estaban Jordi Alba y Busquets, que son los capitanes del Barça. Lo primero que me dijo Jordi Alba fue '¿qué hace un madridista como tú aquí?'. Yo soy del Madrid en la casa de Messi, en el chat y en Groenlandia, pero no te puedes dejar de llevar bien con gente porque no es de tu equipo".

"Yo se lo dije a Messi. Nos has dado mucha tristeza, pero eres el p*** Messi, si me dices que me vaya y me suba en un elefante lo hago".

