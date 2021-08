Messi confirma que tiene una oferta del PSG: "Estamos hablando"

Era un secreto a voces y el propio Leo Messi lo ha confirmado. El jugador argentino ha hablado abiertamente de su futuro durante la rueda de prensa en la que se ha despedido del Barça y de todos sus aficionados, pero también ha contestado preguntas sobre cuál será su próximo destino. El PSG parece que lo tiene todo avanzado para hacerse con los servicios del '10' y el propio futbolista ha confirmado que hay contactos muy avanzados para su contratación.

"El PSG es una posibilidad. A estas horas no tengo nada arreglado con nadie. Cuando salió el comunicado tuve muchas llamadas, varios clubes que se interesaron. No tengo nada cerrado, pero obviamente estamos hablando", explicó el argentino.

En cuanto a que alguien le pudiera reprochar que se marche a otro club rival, Messi se ha justificado: "La gente del Barça me conoce. Soy un ganador, quiero seguir compitiendo. Si me hubiese quedado acá hubiera luchado por ganar todo. Mi último año de carrera quiero terminar luchando por títulos. Voy a intentar alcanzarlo si es posible. La gente me conoce de sobra. Mi intención fue quedarme, no se pudo y mi idea es seguir ganando".

También explicó la famosa foto con los jugadores del PSG y qué vinculación tenía con su futuro. "Esa foto es una boludez. Yo me iba a juntar con Di María y Paredes, lo hablamos en la Copa América. Me llama Ney, del que también soy amigo, y me dijo que estaba en Ibiza. Fuimos, comimos y le hicimos una foto. Nada más. Era una foto del momento. Todos me decían de broma que fuera a París. Fue una casualidad que después, pasa lo que pasa. No hay nada raro", concretó el argentino.

En cuanto a los años que le quedan en activo, Messi no quiso precisar: "Depende de cómo me esté sintiendo, de cómo me responda el físico. Gracias a Dios, toco madera, no tuve lesiones graves en mi carrera. Hasta que dé. Después esto se termina y conozco a muchos excompañeros que me cuentan que después de esto es difícil el día a día. Estamos acostumbrados a tener una rutina y no tenerlo debe ser duro. Hasta que pueda, voy a intentar seguir compitiendo".

