Messi manda un último mensaje como culé: "Me hubiera gustado irme de otra manera..."

Después de su emotivo adiós en el acto de este domingo, Leo Messi también quiso dirigirse a los aficionados del Barcelona antes de empezar una nueva aventura en su carrera deportiva. El delantero argentino se comunicó con ellos a través de las redes sociales, escribiendo un mensaje acompañado de varias fotos de su despedida.

Es el último día de Messi como culé. Un día triste y es que, como dijo en su rueda de prensa y repite en su mensaje en redes, Leo Messi no quería irse del Barça e hizo todo lo posible para que así fuera. No fue suficiente. Aún así, promete que volverá algún día al club de su vida.

Mensaje de Messi

"Me hubiera gustado irme de otra manera aunque supongo que nunca una despedida puede ser algo lindo… Me habría encantado seguir acá, lo hice todo con ese objetivo y al final no se dio. Solo tengo palabras de agradecimiento para todos los que me acompañaron en tantos años en el club. Y para nuestra afición, que me dieron todo su cariño y que intenté devolvérselo dando yo también todo por esta camiseta. Me voy pero no es un adiós, solo un hasta luego. Visca el Barça!!!".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Leo Messi (@leomessi)

El destino de Messi

El delantero argentino admitió en la rueda de prensa de su despedida que fichar por el PSG "es una posibilidad", aunque negó tener algo firmado.

"A estas horas no tengo nada arreglado con nadie. Varios clubes se han interesado y todavía no hay nada cerrado. Estamos hablando, obvio", explicó en una rueda de prensa celebrada en el Auditorio 1899 del Camp Nou.

Por eso, Messi calificó de "boludez", la foto que esta semana se hizo en Ibiza con varios jugador del conjunto francés. "Me iba a juntar con Di María y Paredes, ya lo dijimos. Íbamos a pasar la noche. Me llama Ney y me dijo: 'estoy en Ibiza, vamos a vernos'. Ahí nos juntamos todos, estaba Verratti también".

El astro argentino desveló que los futbolistas del PSG le pidieron que se fuera con ellos a París. "Pero fue todo de broma, una casualidad y una foto a la que se le dio más cancha de la que tiene", afirmó Messi, quien insistió que, cuando se hizo esta foto, estaba convencido de que seguiría en el Barça.

[Más información: Messi, entre lágrimas: "Hice todo lo posible por quedarme, el Barcelona no quiere endeudarse más"]

Sigue los temas que te interesan