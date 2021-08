El detalle de Messi con Cataluña en su despedida del Barça: "Mis 3 hijos catalanes-argentinos..."

No podía hablar, tuvo que recomponerse y salir adelante con su discurso. El Leo Messi más desencajado se presentó en uno de los salones del Camp Nou para explicarle a toda la afición culé que se iba, que no iba a volver a vestir la camiseta del FC Barcelona. Dentro de ese discurso de varios minutos, el argentino metió un matiz que no pasó desapercibido para nadie, un claro guiño del '10' para el club y para una afición que se siente en una amplia mayoría catalana.

"Siempre sobrepusimos el bienestar nuestro, estar en nuestra casa y seguir disfrutando de nuestra vida en Barcelona tanto en lo deportivo como en lo cotidiano. Hoy me toca despedirme de esto, como dije antes, por muchísimos años. Llegué siendo muy chiquito, con 13 años. Después de 21 años, me voy con mi mujer, con tres catalanes-argentinos, no puedo estar más orgulloso de lo que hice y viví en esta ciudad. Después vamos a volver porque es nuestra casa, así se lo prometí a mis hijos también", explicó el jugador que ya busca nuevo destino.

En ese discurso también se deshizo en elogios hacia la entidad: "Me queda agradecer todo lo vivido, a compañeros y excompañeros, a toda la gente del club que estuvo a nuestro lado y a la que no vemos. Crecí con los valores de este club, siempre intenté manejarme con humildad y respeto, y así lo hice con todo el mundo de esta casa. Espero que eso sea lo que quede de mí, a parte de la suerte que tuve de darle muchas cosas al club. Pasé muchas cosas hermosas, también malas, pero todo eso me hizo crecer y seguir mejorando para ser la persona que soy hoy. Di todo por este club, por esta camiseta, desde el primer día hasta el último. Me voy más que conforme".

En directo | Rueda de prensa de Leo Messi para explicar su salida del FC Barcelona

Sobre todo, se centró en unos aficionados que todavía no terminan de entender su salida. "Agradecer el cariño de la gente, me hubiese gustado despedirme de otra manera. Nunca imaginé mi despedida porque no lo pensaba, pero me hubiese gustado hacerlo con gente en el campo. Poder escuchar una última ovación, un último cariño. Los extrañé mucho en este tiempo de pandemia. Me retiro de este club sin verlos después de un año y medio. Me hubiese imaginado mi despedida en un estadio lleno, pudiéndome despedir de ellos bien. Se dio así y vuelvo a repetir: agradecer el cariño de todos estos años. Ojalá pueda aportar en algo para que este club siga dando lo mejor y siga siendo el mejor del mundo", expuso el argentino.

