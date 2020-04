El desnudo de Joaquín que revoluciona Instagram durante el confinamiento

Las redes sociales se han convertido en la mejor plataforma para que los futbolistas se acerquen a sus seguidores durante este periodo sin fútbol por culpa de la crisis del coronavirus. Uno de los más activos, aunque ya lo era antes del confinamiento, es un Joaquín Sánchez que ha divertidos a los usuarios de Instagram de prácticamente todas las formas posibles.

Desde challenge, a sus típicas stories de chistes a la medianoche, pasando incluso por disfrazarse de mujer. Todo vale para alegrar a sus fans estos duros momentos. Aunque una de sus últimas publicaciones temporales en la famosa red social ha alegrado a buena parte de sus seguidores, pero por otro motivo.

Joaquín publicó un selfie... ¡sin ropa! El futbolista del Betis puede presumir de tableta a sus 38 años -cumple 39 el próximo mes de julio-, pero es que, además, también mostró sus oblicuos definidos y dejó a la imaginación el resto con una serie de emoticonos muy divertidos.

Con su mejor sonrisa, la que siempre tiene para sus fans, Joaquín Sánchez se anima a subir la temperatura de Instagram. Aunque para el recuerdo está aquella foto no apta para menores en la que se ve su miembro durante la celebración de la Copa del Rey con el Valencia en la temporada 2007/2008.

¿Rapado o no?

Poco antes de ese selfie 'al desnudo', Joaquín también preguntó a sus seguidores si querían que se rapase la cabeza o no, algo que se está convirtiendo en la última moda entre los deportistas -Hazard y Casillas ya se han sumado a ella-. El pueblo dijo que 'sí', pero él, entre risas, dijo que no lo haría, pero que sí se teñirá el pelo. ¿Qué color elegirá el futbolista más querido de España para cambiar de look?

