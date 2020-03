Joaquín saca de nuevo su arte para superarse un día más: el reto del once con muchas sorpresas

Joaquín no para de sorprender a sus seguidores. El confinamiento en España que hace que no podamos salir de casa a no ser que sea por causa de fuerza mayor, ha hecho que el jugador del Betis saque todo su arte.

Cada día que pasa, el futbolista del conjunto sevillano publica algo en su cuenta de Instagram. Tras contar chistes o disfrazarse de abuelita o ama de casa, en esta ocasión ha participado en el nuevo reto de moda durante la cuarentena: el#teamhomechallenge.

Dicho reto consiste en elaborar tu once de fútbol favorito mediante objetos que encuentres por casa. A diferencia con otros deportistas, Joaquín sacó todo su arte y gracia para darle nombre a jugadores con nombres casi no asociados a objetos.

En el banquillo situó a Rubi y su once fue el siguiente: Pedro Jaro; Mario Gaspar, Piqué, Fernando Hierro, Marcos Alonso; Aleñá, Pelé, Maradona; Salah, Fernando Torres y Kaká.

