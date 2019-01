Así es Rafaella, la mujer de la vida de Neymar

Neymar ha vuelto a caer lesionado y no estará disponible para Tuchel durante las próximas diez semanas. Así vuelve a repetirse una particular maldición: a lo largo de las últimas cinco temporadas, el futbolista brasileño no ha podido jugar en una fecha muy señalada, el cumpleaños de su hermana. Cada 11 de marzo, el jugador ha disfrutado de la fiesta en honor a Rafaella.

El internacional brasileño siempre ha sido visto muy bien rodeado. De Carolina Dantas, madre del hijo de Neymar Júnior, a Bruna Marquezine, varias han sido las mujeres que han ocupado el corazón del extremo del Paris Saint-Germain. Pero sí hay una que reina sobre todas ellas esa es Rafaella. La hermana del futbolista es su gran debilidad y así lo ha dejado latente el propio jugador en sus redes sociales en numerosas ocasiones con mensajes como el anterior: "Rafaella, un amor que no se mide".

Toda una influencer, Rafaella atesora más de 257 mil seguidores en Twitter y más de 4 millones en Instagram. Posados, fotografías junto a su sobrino o sus mascotas... la hermana de Neymar no duda en hacer partícipe en las redes de los momentos más especiales de su vida.

Cuerpo de escándalo y amante de los tatuajes, Rafaella también es una mujer divertida y sin complejos que hace las delicias de sus seguidores con sensuales posados.

