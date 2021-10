José María Caneda: "Solo sigo al Real Madrid, aunque veo más películas pornográficas que fútbol"

"Me gusta escucharlos a los tertulianos y a ti, Juanma", así de tímido empezaba José María Caneda la entrevista en El Partidazo de COPE donde entró a hablar sobre los 25 años que se cumplían del gol de Ronaldo al Compostela con el Barcelona. Al final se habló de todo menos de la acción. El hombre que pasó a la historia por la gran bronca con Jesús Gil se confesó madridista, siendo el único club del que ve los partidos actualmente.

"Veo más películas pornográficas que fútbol. Hace tres años que no voy a un campo. Soy aficionado del Real Madrid de toda la vida. Veo el Madrid, nada más. Tuve un chascarrillo con Florentino hace tiempo, es buena persona", explicó entre risas el expresidente del Compostela confesando que está alejado de los estadios y que no tiene ya tanto interés por el deporte. Es uno de los presidentes más excéntricos que se recuerda en el fútbol español.

Cuando Castaño le preguntó por la edad, bromeó: "Tengo 18 años mentalmente, de sentido 14 y los 74 me los pusieron en el carné". "¿Que a qué me dedico? Haciendo trampas. El otro día me preguntaron: ¿De qué vive? Y le dije: de casualidad. Tengo 12 hermanos y me preguntan: ¿Viven todos? Y digo: vivir, solo yo, los otros trabajan", expresó ahondando algo más en su vida actual ya jubilado y desde su Galicia natal.

Lo mejor fueron las anécdotas, como por ejemplo la que contó de Nicolás Casaus, expresidente del Barça: "No era tan educado. Había que verlo en privado. Te pongo un detalle. Los de la peña del Barça no querían pagar para ver al Barça aquí y me pidieron las entradas. Yo no se las di. Me dijo: Haces bien, que son unos hijos de...". En ese estadio de San Lázaro pasaban muchas cosas y lo demostró con otra nueva vivencia.

"Había un día un juez en el campo del Compostela y criticó el wiski que había. Mire usted, no puede criticar el wiski que está bebiendo de morro aquí. Tú te crees que me metió una multa de 6.000 euros por tener 300 empleados de más en el campo... Era un cabrón con patas. Me lo encontré en la calle y me dijo que si había hablado de él y le dije directamente que era un cabrón", desveló un Caneda que estaba en su salsa durante la entrevista.

En el programa tenían miedo por una anécdota que le recordaron para que la contara, pero terminó haciéndolo: "Hace 50 años que pasó, así que no pasa nada. Yo miraba por la entrepierna a la mujer del comandante. Yo hice la mili en El Pardo. Me pedía que le llevara los víveres a su mujer. Ella me salía con una bata, medias y así. Según iban pasando los días, se iba quitando el sostén, las bragas y se le veía todo desde la escalera. Y le digo: señora, está usted muy buena. Y me dice: usted no tiene pelos en la lengua. Y le digo: porque no quiere".

