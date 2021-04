Iñaki Angulo: "Los madridistas firmaríamos la Champions para el Real Madrid y doblete culé"

Este lunes ha tocado nuevo programa de El Bunker CF con Nacho Peña y Jorge Calabrés. Iñaki Angulo ha vuelto al debate para opinar sobre las semifinales de la Champions League y también sobre la recta final de La Liga. Además, también se ha 'mojado' sobre temas del mercado de fichajes con Varane o Mbappé como protagonistas.

¿Miedo por los arbitrajes?

"Está tan próximo todo que me parece que sería tan exagerado que se pensaría en el 2+2. Si después de hablar Ceferin tan despóticamente y con el VAR de la Champions que tan bien ha funcionado, pues me parece imposible ver algo tan exagerado ante el Chelsea".

Un deseo...

"Yo me saltaría el paso intermedio de Sergio Ramos y que tuviesen que entregar la Champions directamente a Florentino Pérez".

Opción que firmaría

"Todos los madridistas firmaríamos la Champions para el Real Madrid y el Barça el doblete. Pero creo que todo culé prefiere que cualquier otro gane la Champions. La peor noche del año para cualquier futbolero es cuando tu eterno rival gana la Champions".

Favorito al título de Liga

"Lo veo muy complicado. Ya dije que al Barça le veía pinchando muy poco y está pinchando muy poco, creo que es el equipo que tiene más cosas para sacar un partido adelante y Messi ante 14 equipos de La Liga... Creo que va a sacar cinco de los partidos que les quedan, solo dudo en el partido ante el Atlético. Pero todo me hace ser pesimista. Le quedan 18 puntos y no les veo ganando menos de 15 o 16".

¿PSG o City?

"Creo más en el PSG. Si Mbappé o Neymar tienen el día, te van a hacer un destrozo. El City tiene la posesión, control territorial, pero si se ponen a correr Mbappé y Neymar, ojo. Tienen experiencia ya, jugaron la final de la Champions el año pasado y en el City, son jugadores muy nuevos en esto".

Renovación de Varane

"Creo que el Real Madrid, si es cuestión de pasta, debería olvidarse de Ramos y arreglar lo de Varane. Es una situación que yo creo que merece la pena. Varane lo ha llevado todo con una pulcritud absoluta, exquisita. Si no es una cuestión de pasta, se acabará yendo, pero creo que se perdería un grande de presente y futuro. Ha sido un caballero".

¿Y si llega el PSG?

"Si te tienes que sentar a hablar con el PSG, está claro que habría que hablar también de otra operación".

Si se va Varane...

"Si se va Varane, yo creo que con Militao, Nacho, Alaba si viene y Víctor Chust... se queda un poco coja esa línea".

Mbappé

"En el PSG son ricos, pero no tontos. No creo que dejen a Mbappé irse gratis, puedo creer en una renovación con una cláusula, en que se vaya, pero no en que llegue septiembre y se pueda ir en unos meses. Eso no lo creo".

Sergio Ramos

"Lo de Sergio Ramos se ha devaluado por razones internas y externas. Sergio Ramos se ha perdido el 50 por ciento de los partidos, son muchas lesiones para un futbolista de 34 años. Y el Real Madrid tiene a Militao que se ha sentado, a Nacho que se ha establecido como un jugador de plantilla. El Real Madrid no va a ser un mejor equipo cuando vuelva Sergio Ramos. Lo que antes valía 'x', ahora vale bastante menos".

Isco Alarcón

"Isco, valor de mercado entre 0 y 15. Es un jugadorcito, por ahí no creo que haya mucha pasta que sacar. Es un jugador que no lleva una temporada regular, lleva tres. Fue un gran jugador, pero no quedan ni los restos".

Antonio Blanco

"Hemos visto poco de él, no sabemos dónde estará su techo y si podrá acabar siendo una gran estrella, pero me parece un perfil súper interesante para tenerle. Su juego, a nivel de madurez, es muy trasladable a Primera División. Para hacerte 1500 minutos este chico, parece que está. Se maneja bien como mediocentro, es fuerte, me parece una aparición refrescante".

De Frutos por Lucas Vázquez

"Tiene sentido. Es alguien que está haciéndolo bien en Primera. Callejón lo hizo bien en su momento, también el propio Lucas Vázquez. Yo creo que tiene sentido, es habilidoso, que puede poner diferentes ritmos, buen asistente, con un salario ordenador... y que es alguien que tiene profesionalidad, respeto por su trabajo. Es una incorporación que sentido tiene. A mí me parece inteligente esto".

Superliga Europea

"A mí me parece que tras la entrevista de Florentino Pérez, este iba a quedar como un megalómano o como un visionario y creo que es lo segundo. La UEFA y la FIFA son problemas endémicos y el fútbol cada vez interesa menos, es así. Creo que se tiene que hacer algo, revisar el modelo actual del fútbol".

