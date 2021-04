Nacho Peña responde a Piqué en El Bunker: "No acepto lecciones del que ha hecho del cinismo un arte"

Nacho Peña ha respondido a Gerard Piqué en el nuevo programa de El Bunker CF. El periodista ha señalado que el futbolista del Barcelona no es nadie que pueda dar lecciones después de lo que él mismo hizo con el Andorra o con el torneo que creó en el tenis. Además, el vallisoletano también ha hablado sobre la Superliga, la Champions y el mercado de fichajes en el Real Madrid.

¿A qué tienen miedo?

"Si los organismos no quieren sentarse a hablar, poco puedes hacer. Lo ha dicho Florentino Pérez, que no podían hablar con la UEFA o con la FIFA, no han tenido esa oportunidad. Lees entre líneas y piensas 'a qué tienen miedo'. Que piensen que se quedan sin el pastel".

La hipocresía del Bayern Múnich

"El Bayern no quiere la Superliga de fútbol, pero sí la Euroliga de baloncesto. Son cosas que chocan".

Semifinalistas de la Champions

"El emir de Catar es el dueño del PSG, el emir de los Emiratos es el dueño del City y un magnate del petróleo es el dueño del Chelsea. Es que el único club que es de sus socios es el Real Madrid".

Tienen que pagar

"Todos estos tíos -por los presidentes de los clubes- han firmado un papelito y si se van, pues a pagar. Todos a pagar".

Mundial de Catar

"La votación del Mundial de Catar fue más que sospechosa. Ya no son las muertes, ya no es que se cambie la historia y se haga en invierno... Es que los votos son muy sospechosos, de dónde venían...".

El Barça, favorito en La Liga

"Ahora mismo el favorito me parece el Barça. Mi sensación es que el Barça está embalado y que el Real Madrid está muy justo de fuerzas. Al Atleti le veo fuerísima y al Barça le veo con puntería. Puede pasar de todo, eso sí. El que quiera ganar La Liga tiene que ganar los cinco partidos que quedan. Al Sevilla lo descarto, no por su temporada, que está haciendo una temporada de chapeau, sino porque tienen que fallar el resto".

Un deseo si se llega a la final

"¡Estamos con Florentino! Si el Real Madrid gana la Champions, que le entreguen la copa a Florentino Pérez".

¿Atlético o Barça?

"Una cosa es que a mí no me guste la actitud del Atleti y otra cosa es que el Barça gane el doblete".

Mbappé y Varane

"Mbappé y Varane están en un mismo caso. Los dos creen en nuevos desafíos y sus pretendientes están detrás del otro. Yo lo veo claro".

Isco Alarcón

"Los partidos que le podían haber servido como escaparate han sido un drama".

Si se va Varane

"Igual a Chust no le da todavía, pero ahí está Vallejo para que esté ahí y Chust vaya entrando".

Respuesta a Piqué

"Me encuentro emocionado por el seguimiento que hace de mi carrera el señor Piqué Bernabéu. Yo me metí en esa trifulca no por meterme con Gerard Piqué, sino porque me molesta mucho la hipocresía y el cinismo. Él dice que el fútbol es de los aficionados y ¿de quién es el tenis? Él rompió el statu quo del tenis en contra de lo que pensaban muchos tenistas. También compró para el Andorra la plaza del Reus y sí que es verdad que es legal, como me dijiste, pero sí es verdad que es un conflicto de intereses meter a tu Andorra en el mismo grupo que el Barça B, que es el club que te paga. Lecciones de alguien que ha hecho de la hipocresía y el cinismo un arte, no las acepto".

